Kızılcık! Kurutulmuş: seveni çifte çifte yedi! Talebi çok ama uzmanlar azaltılmalı diyerek kötü haberi verdi! 5 sebebi

Kızılcık, hem acı hem de ekşi tadıyla bilinen kırmızı meyvelerdir. Küçük, yuvarlak yapıda bulunan kızılcıklar, Kuzey Amerika veya Doğu Avrupa’dan gelmektedir. Eylül ve kasım aylarında hasat edilen bu meyve, yaban mersini ile aynı aileden gelir. Nadiren çiğ olarak tüketilir. Genellikle kurutulmuş ya da meyve suyu şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Yüksek besin değeri ve antioksidan yapısı sayesinde sağlık açısından fayda sağlar.

Her besinde olduğu gibi kızılcık meyvesinin fazla tüketimi durumunda yan etkiler görülebilir. Özellikle fazla kızılcık suyu kullanılması böbrek taşı oluşumuna neden olur. Fazla kızılcık tüketimi durumunda mide rahatsızlığı, ishal ve kusma gibi durumlar da ortaya çıkabilir.

Uzmanlar uyarıyor! Çok tüketilmemeli!

Kızılcık Meyvesinin Yan Etkileri Nelerdir?

Her besinde olduğu gibi kızılcık meyvesinin fazla tüketimi durumunda yan etkiler görülebilir. Özellikle fazla kızılcık suyu kullanılması

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1-böbrek taşı oluşumuna neden olur.

2-Fazla kızılcık tüketimi durumunda mide rahatsızlığı,

3-ishal

4-kusma

5-gibi durumlar da ortaya çıkabilir.

Kan inceltici ilaç kullanan kişilerin kızılcık tüketmeden önce mutlaka uzman doktora danışması gerekmektedir. Kızılcık, ilaç ile etkileşime girerek ilacı daha güçlü hale getirebilir bu da kanama riski oluşturur.

Kızılcık Nasıl Tüketilir?

Çoğunlukla meyve suyu ya da kurutulmuş şekilde tüketilen kızılcık meyvesi, nadiren çiğ olarak tüketilir. C vitamini, potasyum içeren kızılcık suyu ilave şekerler bakımından yüksek olabilmektedir.

Çiğ kızılcık meyvesinin olgunlaşma süresi 16 ay sürer ve sonbahar zamanında hasat edililir. Dondurucuda 6 ila 12 ay arasında saklanarak tazeliği korunabilir. Kızılcık aynı zamanda sos ya da jöle haline de getirilerek tüketilebilmektedir.