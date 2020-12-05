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Gündem Kızılay’ın kan stokları azaldı! Kartal Kızılay ekibinden çağrı: Neyzen Tevfik Meydanı’na kan bağışı için bekliyoruz
Gündem

Kızılay’ın kan stokları azaldı! Kartal Kızılay ekibinden çağrı: Neyzen Tevfik Meydanı’na kan bağışı için bekliyoruz

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de aşırı etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle kan bağışı yapılması konusunda uyarılarda bulunuluyor. Hafta sonu kan bağışı sokağa çıkma kısıtlamalarına dahil olmadığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 01:00:00 - 2020-12-05 01:23:00
Kızılay’ın kan stokları azaldı! Kartal Kızılay ekibinden çağrı: Neyzen Tevfik Meydanı’na kan bağışı için bekliyoruz

HAKAN ÖZTÜRK 

Koronavirüsle mücadele kapsamında aylardır ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımların yanı sıra kan ve immün plazma bağışı olarak hastaların şifa bulmasına neden olan Türk Kızılay’ı kan bağışı yapılması konusunda çağrı üstüne çağrıda bulunuyor. 

Kınık: Kan stoklarımız azaldı!

Türkiye’deki kan stoklarında ciddi sıkıntılar yaşandığına dikkat çeken Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Ulusal kan stoklarımız azaldı. Pandemi nedeni ile artan kan ve plazma ihtiyacını karşılamak için daha fazla kan bağışı almamız gerekiyor. Hastalarımızın sıkıntı yaşamamaları için sizi kan bağışına davet ediyoruz.” 

Kartal Kızılay ekibi: Neyzen Tevfik Meydanı’nda hayırseverleri bekliyoruz

Öte yandan yeniakit.com.tr’ye konuşan Kızılay Kartal şubesi organizasyon sorumlusu Aysun Şimşek, “Kartal ve çevresinde yaşayan vatandaşlarımızı Kızılay tarafından yapılan çağrıya kulak vererek kan vermeye gelmelerini rica ediyoruz. Salgın sürecinde insanlarımız çok zor günler yaşıyorlar ve bizler de vatandaşlarımızın sıkıntılarını çözme konusunda destek olma gayretindeyiz. Her bir vatandaşımızın bulunduğu bölgedeki Kızılay merkezlerine giderek kan bağışında bulunmaları ve birçok hayata nefes olmaları hakikaten çok önemlidir. Hafta sonu kan bağışı kısıtlamalara dahil değildir.” şeklinde konuştu. 

 

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