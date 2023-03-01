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Aktüel Kızılay'ı karalayanlar bu habere iyi baksın
Aktüel

Kızılay'ı karalayanlar bu habere iyi baksın

Kızılay Koordinesindeki Afet Beslenme Platformu Grubu afetin başından bugüne kadar yaklaşık 94 milyon kişiye beslenme desteği sağladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 17:55:00 -
Kızılay'ı karalayanlar bu habere iyi baksın

Kızılay, depremden etkilenen 10 ilde farklı noktalara yerleştirdiği aşevleri, mobil mutfakları ve ikram araçlarıyla her an depremzedelerin yardımına koşuyor. Kızılay, 6 bine yakın profesyonel ve gönüllüsü ile deprem bölgesinde yaraları sarmaya çalışıyor.

Kızılay’dan yapılan açıklamaya göre; Depremin hemen ardından 10 il, 67 ilçe ve 717 noktada afetzedelere yardım ulaştıran Kızılay ve koordine ettiği Afet Beslenme Grubunun 259 paydaşı ile afetin 24. Gününde; 5 Aşevi, 86 ikram aracı, 370 mobil mutfak, 47 mobil fırın, 22 sahra mutfak ile çalışmalarını sürdürüyor.

Yaklaşık 94 milyon beslenme desteği

Kızılay, afet bölgesinde bulunan aşevleri ve mobil beslenme araçlarından Afet Beslenme Grubu paydaşları ile günde 3 öğün olmak üzere 93.268.114 kişilik beslenme desteği sağladı. Mobil mutfak ve ikram araçlarını depremden etkilenen tüm illere sevk eden Kızılay; Türkiye Afet Müdahale Planında kendisine verilen beslenme hizmetini yerine getiriyor.
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