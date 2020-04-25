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Aktüel

Kızılay’dan vatandaşlara ücretsiz ekmek

Ramazan Ayının başlaması ile birlikte yardım faaliyetlerine ağırlık veren Kızılay, Malatya’da ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftar öncesi ekmek dağıttı.

2020-04-25 13:41:40 -
Kızılay’dan vatandaşlara ücretsiz ekmek

Ramazan Ayının başlaması ile birlikte yardım faaliyetlerine ağırlık veren Kızılay, Malatya’da ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftar öncesi ekmek dağıttı.


Türk Kızılay’ı Yeşilyurt Şubesi, Ramazan ayının başlaması ile birlikte Genel Başkan Kerem Kınık’ın talimatları doğrultusunda Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde ihtiyaç sahiplerine bin adet ekmek dağımı gerçekleştirdi. Hayırsever vatandaşların destekleri ile gerçekleşen yardımda, Kızılay gönülleri tek tek evleri dolaşarak vatandaşlara ekmek dağıttı.


Ekmek dağıtımı sırasında ise bir apartmanda bulunan küçük bir çocuk, Kızılay ekiplerini görmesi ile İstiklal Marşı’nı okudu. Kızılay gönüllüleri, okunan İstiklal Marşı’nın ardından alkışlarla küçük çocuğa teşekkür ettiler.

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