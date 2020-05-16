  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Savaş Manço kimdir? Barış Manço'nun abisi Savaş Manço neden öldü?

Turizm sektörü açılıyor mu? 2020 turizm açılış tarihi belli oldu

YKS'ye kaç gün kaldı? YKS nasıl yapılacak?

Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü?

20 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
için kalan
Sağlık

Kızılay’dan teşekkür

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kızılay Şube Başkanlığı tarafından İş Bankası önünde Cuma akşamı düzenlenen kan bağışı kampanasında 102 ünite kan bağışı toplandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 20:06:21 -
Kızılay’dan teşekkür

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kızılay Şube Başkanlığı tarafından İş Bankası önünde Cuma akşamı düzenlenen kan bağışı kampanasında 102 ünite kan bağışı toplandığı bildirildi.


Ereğli Kızılay Şube Başkanlığı tarafından kan stoklarının azaldığı Ramazan ayında Cuma akşamı İş Bankası önünde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Düzenlenen kan bağışı kampanyasında 102 ünite kan bağışında bulunulduğu bildirildi. Konu ile ilgili olarak açıklamada bulunan Ereğli Kızılay Şube Müdürü Yaşar Ciğer, kan bağışına destek veren herkese teşekkür ettiğini ifade etti. Ciğer konuşmasında “Cuma akşamı İş Bankası önünde düzenlediğimiz kan bağışı kampanyamızda 102 ünite kan bağışı gerçekleştirildi. Kan stoklarının azaldığı Ramazan ayında bizlere destek veren tüm halkımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı