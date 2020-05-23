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Kızılay’dan Roman vatandaşlara gıda yardımı

Türk Kızılayı İzmir Şubesi, Urla ilçesinde Ramazan’ın son günlerinde korona virüs (Covid-19) nedeniyle ekonomik zorluk yaşayan Roman vatandaşlara gıda malzemesi dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 13:12:56 -
Kızılay’dan Roman vatandaşlara gıda yardımı

Türk Kızılayı İzmir Şubesi, Urla ilçesinde Ramazan’ın son günlerinde korona virüs (Covid-19) nedeniyle ekonomik zorluk yaşayan Roman vatandaşlara gıda malzemesi dağıttı. Dağıtıma, Roman milletvekilleri AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ve CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu da katıldı.


Türk Kızılay’ı İzmir Şubesi, Ramazan ayı yardımları ve korona virüsle mücadele kapsamında dışarı çıkmayan vatandaşların beslenme ihtiyacını gidermek adına bağışçıların desteğiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Ramazan Bayramı ve dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasından önce dar gelirli vatandaşların mağdur olmaması için harekete geçen Kızılay ekipleri, Urla Sanayi mevkiinde yaşamlarını sürdüren Roman vatandaşlara yaklaşık 100 koli gıda malzemesi dağıttı. Urla’daki dağıtıma TBMM’de Roman vatandaşları temsil eden AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ve CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Türk Kızılayı İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, Urla Kaymakamı Önder Can ve AK Parti Urla İlçe Başkanı Murat Nart katıldı. Türk Kızılay’ının kuruluşundan bugüne mazlumların sıkıntılarını gideren bir kurum olduğunu ifade eden şube başkanı Kerem Baykalmış, amaçlarının kendilerine emanet edilen gıda ve giyim malzemelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak olduğuna dikkat çekti.



"Yoksulluk siyaset üstü bir şeydir"


AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ise “Küresel olarak dünyada hayat akışını etkileyen Covid 19 salgını, ülkemizde de tüm toplumumuzu etkilediği gibi, gündelik işlerde ve müzisyenlik yaparak hayatını idame etmeye çalışan Roman vatandaşlarımızı da etkiledi. Bu sürecin başladığı günden itibaren bu hastalık bize de bulaşır endişesi taşımadan sahadayız. Neredeyse sokak sokak yapılan yardım faaliyetlerine katılarak vatandaşlarımızın yanında oldum. Devletimiz de valilik ve kaymakamlıklar aracılığı ile yaptığı yardımlarla süreci çok iyi yönetti. Ayrıca ülkemizin en güzide yardım kuruluşu Kızılay da ülkemizde sivil toplum alanında yapılan yardımlarda her zamanki gibi başı çekti. Bu süreç bize bir kere daha gösterdi ki; birlik, beraberlik ruhu ile aşamayacağımız engel yok. Buradan altını çizerek söylüyorum; yoksulluk siyaset üstü bir şeydir. Bizim mücadelemiz yoksullukladır. Son olarak Roman vatandaşlarımızın her zaman yanında yer alan Kızılay’a ve Kızılay’ımızın İzmir şube başkanı Kerem Baykalmış’a huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum” dedi.

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