Kızılay’dan karalama kampanyasına cevap: Misyonumuz kâr etmek değil, millete hizmettir

Zekeriya Say İstanbul

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler sonrası harekete geçerek depremzedelerin “beslenme” ve “kan” ihtiyacına yönelik çözümler üreten, her gün 2.5 milyon depremzedeye üç öğün sıcak yemek veren Kızılay’ı hedef alan zillet paydaşları ve fonlu medyası, yurtdışı merkezli bir kuruluş için üretilen 2 bin 50 adet çadırın, şarkıcı-türkücü takımının yardım kuruluşu Ahbap Derneği’ne satılması sonrası karalama kampanyası başlattı.

Hayırseverlerden toplanan yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın yanı sıra kurduğu modern tesislerle başta Sağlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı olmak üzere kamu kurumlarının ve yardım kuruluşlarının taleplerine yönelik çadır ve insani yardım malzemesi üreten Kızılay’ı hedef alan malum güruh, ecdat yadigarı derneği itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Devletten tek kuruş yardım almayan, satışlardan elde ettiği gelir ile hammade teminini sağlayarak afet durumunda gerekli olan yardım malzemelerinin üretimini gerçekleştiren ve piyasa fiyatlarını dengeleyerek ‘tekel’ oluşmasını engelleyen Kızılay’ı hedef alan şer ittifakı, maliyetine yapılan satışlar üzerinden benzeri görülmemiş bir iftira fırtınası estiriyor.

Kamudan bütçe desteği almıyoruz

Sosyal ve fondaş medyada itibar suikatibe tek tek cevap veren Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Kızılay, kendisine gelen bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır, kesinlikle satmamaktadır. Basında yer alan iddialar Kızılay’a sürdürülebilir gelir üreten insani yardım afet alanında uzmanlaşmış şirketlerimizin faaliyetleridir. Kızılay Çadır-Tekstil Grubu ülkemizde ve dünyada kendisinden talep eden kurum ve kuruluşlar için ücreti mukabili çadır üretimi yapmaktadır. Bunların arasında BM kuruluşları, AFAD, bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları da var. Çadır-Tekstil Grubu, bu süreçten ürettiği tüm değeri, Kızılay Derneğine aktarmakta ve bu girdi, insani yardım çalışmalarında kullanılmaktadır. Kızılay kamudan bir bütçe desteği almamaktadır. Vatandaşlarımızın vergileri Kızılay’a aktarılmamaktadır. Kızılay Cemiyetimiz 5000 Kızılaycı ile 10 il 65 ilçe 834 noktada paydaşları ile birlikte yaklaşık 2 milyon 500 bin vatandaşımıza günlük üç öğün beslenme hizmeti sunmakta, Kızılay Lojistik de tüm bu dev operasyona destek vermektedir. Bunun yanı sıra afet bölgesindeki kan ihtiyacının karşılanması, mobil sağlık ekipleriyle birinci basamak sağlık hizmetlerinin verilmesi, psikososyal hizmetlerin desteklenmesi, açtığı ücretsiz mağazalarla afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması gibi hizmetleri tamamen kendisine yapılan bağışlarla karşılamaktadır. Kızılay’ın misyonu kar değil, millet hizmettir” dedi.

Manipülasyonun dik alası

Gazeteci Tuğrul Selmanoğlu ise, Kızılay’ın çadır satma meselesinin, manipülasyonun dik alası olduğunu söyledi. Selmanoğlu, şöyle devam etti: “Bu iddiayı ortaya atanlar öncelikle şunu gizliyorlar: Çadırları satan Kızılay’ın kendisi değil, bünyesinde faaliyet gösteren bir anonim şirket. Oradan gelen para herhangi bir Kızılay yetkilisinin cebine girmiyor, bilakis Kızılay’ın ihtiyaçları için kullanılıyor. Bu, aralarında Kızılay’ın ve Kızılhaç’ın da olduğu dünyadaki birçok yardım derneğinin kaynak sağlamak için kullanmış olduğu bir yöntem. Burada oluşturulmak istenen algı şu: ‘Vatandaşa çadır gitmezken Kızılay bu çadırları vatandaşlara vermeyip, satıyor.’ Oysa bu doğru değil. Kızılay elindeki son çadırları Ahbap’a satmadı. Burada bir ahlaksızlık, bir usulsüzlük, bir yolsuzluk yok. AHBAP zaten o paraları çadır almak için topladı. Bu çadırları da Kızılay’ın kurduğu bir şirketten alması ‘kazan kazan’ durumunu oluşturur. Hem maliyetine çadır alınmış oldu hem de Kızılay’a daha çok çadır üretebilmesi için yeni bir kaynak sağlanmış oldu.”

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