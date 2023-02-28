  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrail Savunma Bakanı: Bizi zor günler bekliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den yeni istek: Kazanmak için ihtiyacımız var

Vicdanın mı kurudu Ersan Şen? Sözde gündem değerlendirirken müteahhitlere böyle mesaj gönderiyor!

Habertürk ekranında ezan diyaloğu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzede çocuklara harçlık verdi

Uzman isim az önce canlı yayında duyurdu: O ilimiz için tarihi büyük deprem uyarısı! Aman dikkat

Tarih bu arsız yalancılığınızı unutmayacak! Hatay Belediye Başkanı'nın eşinden çirkin TSK iftirası...

CHP'li Gürsel Erol'dan hükümete övgü dolu sözler: TOKİ yapmamış olsaydı...

Nice yıllara reis! İşte Erdoğan'ın doğum gününde en çok paylaşılan video

CHP'nin yol arkadaşı Temel Karamollaoğlu'ndan dalga geçer gibi Erbakan mesajı!
Gündem Kızılay’dan karalama kampanyasına cevap: Misyonumuz kâr etmek değil, millete hizmettir
Gündem

Kızılay’dan karalama kampanyasına cevap: Misyonumuz kâr etmek değil, millete hizmettir

Osmanlı’nın emaneti olan, koalisyon iktidarlarında CHP’li emekli bürokratların arpalığına dönen, 17 Ağustos 1999 depreminde ise felaketzedelere sattığı kan ile kefen parasını tahsil etmesiyle hafızalara kazınan Kızılay, AK Parti iktidarıyla yeniden mazlumların sığınağı haline geldi. Zillet paydaşları, yurtdışı merkezli bir kuruluş için üretilen 2 bin 50 çadırın, Ahbap Derneği’ne satılması sonrası çok kirli bir karalama kampanyası başlattı. Kızılay’dan şer ittifakının iddialarına verilen cevapta; kamudan herhangi bir bütçe almayan kuruluşun çadır satışıyla sürdürülebilir gelir ürettiğini, Kızılay’ın misyonunun hiçbir zaman kâr etmek olmadığı, her zaman milletin hizmetindeki kurumun çarpıtılan iddialarla hedefe oturtulduğuna dikkat çekildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 09:41:00 -
Kızılay’dan karalama kampanyasına cevap: Misyonumuz kâr etmek değil, millete hizmettir

Zekeriya Say  İstanbul

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler sonrası harekete geçerek depremzedelerin “beslenme” ve “kan” ihtiyacına yönelik çözümler üreten, her gün 2.5 milyon depremzedeye üç öğün sıcak yemek veren Kızılay’ı hedef alan zillet paydaşları ve fonlu medyası, yurtdışı merkezli bir kuruluş için üretilen 2 bin 50 adet çadırın, şarkıcı-türkücü takımının yardım kuruluşu Ahbap Derneği’ne satılması sonrası karalama kampanyası başlattı.

Hayırseverlerden toplanan yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın yanı sıra kurduğu modern tesislerle başta Sağlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı olmak üzere kamu kurumlarının ve yardım kuruluşlarının taleplerine yönelik çadır ve insani yardım malzemesi üreten Kızılay’ı hedef alan malum güruh, ecdat yadigarı derneği itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Devletten tek kuruş yardım almayan, satışlardan elde ettiği gelir ile hammade teminini sağlayarak afet durumunda gerekli olan yardım malzemelerinin üretimini gerçekleştiren ve piyasa fiyatlarını dengeleyerek ‘tekel’ oluşmasını engelleyen Kızılay’ı hedef alan şer ittifakı, maliyetine yapılan satışlar üzerinden benzeri görülmemiş bir iftira fırtınası estiriyor.

Kamudan bütçe desteği almıyoruz

Sosyal ve fondaş medyada itibar suikatibe tek tek cevap veren Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Kızılay, kendisine gelen bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır, kesinlikle satmamaktadır. Basında yer alan iddialar Kızılay’a sürdürülebilir gelir üreten insani yardım afet alanında uzmanlaşmış şirketlerimizin faaliyetleridir. Kızılay Çadır-Tekstil Grubu ülkemizde ve dünyada kendisinden talep eden kurum ve kuruluşlar için ücreti mukabili çadır üretimi yapmaktadır. Bunların arasında BM kuruluşları, AFAD, bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları da var. Çadır-Tekstil Grubu, bu süreçten ürettiği tüm değeri, Kızılay Derneğine aktarmakta ve bu girdi, insani yardım çalışmalarında kullanılmaktadır. Kızılay kamudan bir bütçe desteği almamaktadır. Vatandaşlarımızın vergileri Kızılay’a aktarılmamaktadır. Kızılay Cemiyetimiz 5000 Kızılaycı ile 10 il 65 ilçe 834 noktada paydaşları ile birlikte yaklaşık 2 milyon 500 bin vatandaşımıza günlük üç öğün beslenme hizmeti sunmakta, Kızılay Lojistik de tüm bu dev operasyona destek vermektedir. Bunun yanı sıra afet bölgesindeki kan ihtiyacının karşılanması, mobil sağlık ekipleriyle birinci basamak sağlık hizmetlerinin verilmesi, psikososyal hizmetlerin desteklenmesi, açtığı ücretsiz mağazalarla afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması gibi hizmetleri tamamen kendisine yapılan bağışlarla karşılamaktadır. Kızılay’ın misyonu kar değil, millet hizmettir” dedi.

Manipülasyonun dik alası

Gazeteci Tuğrul Selmanoğlu ise, Kızılay’ın çadır satma meselesinin, manipülasyonun dik alası olduğunu söyledi. Selmanoğlu, şöyle devam etti: “Bu iddiayı ortaya atanlar öncelikle şunu gizliyorlar: Çadırları satan Kızılay’ın kendisi değil, bünyesinde faaliyet gösteren bir anonim şirket. Oradan gelen para herhangi bir Kızılay yetkilisinin cebine girmiyor, bilakis Kızılay’ın ihtiyaçları için kullanılıyor. Bu, aralarında Kızılay’ın ve Kızılhaç’ın da olduğu dünyadaki birçok yardım derneğinin kaynak sağlamak için kullanmış olduğu bir yöntem. Burada oluşturulmak istenen algı şu: ‘Vatandaşa çadır gitmezken Kızılay bu çadırları vatandaşlara vermeyip, satıyor.’ Oysa bu doğru değil. Kızılay elindeki son çadırları Ahbap’a satmadı. Burada bir ahlaksızlık, bir usulsüzlük, bir yolsuzluk yok. AHBAP zaten o paraları çadır almak için topladı. Bu çadırları da Kızılay’ın kurduğu bir şirketten alması ‘kazan kazan’ durumunu oluşturur. Hem maliyetine çadır alınmış oldu hem de Kızılay’a daha çok çadır üretebilmesi için yeni bir kaynak sağlanmış oldu.”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23