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Aktüel Kızılay’dan Gazze’de yeni aşevi! 1000 aileye sıcak yemek
Aktüel

Kızılay’dan Gazze’de yeni aşevi! 1000 aileye sıcak yemek

Yeniakit Publisher
2024-02-15 13:52:00 - 2024-02-15 14:08:15
Kızılay’dan Gazze’de yeni aşevi! 1000 aileye sıcak yemek

Savaş mağduru Gazze halkına yardım için çalışan Türk Kızılay, Refah bölgesine sığınan Gazzeliler için bölgede yeni bir aşevi kurdu. Aşevinden ilk etapta 1000 aileye sıcak yemek dağıtımına başlandı.

Çatışmaların başladığı 7 Ekim’den bu yana hem Gazze şeridindeki yerel personeli hem de Mısır’a konuşlandırdığı ekibiyle yerlerinden edilen Gazzelilere milletin yardımlarını ulaştırmak için çalışan Kızılay, Refah bölgesine sığınan ve burada yaşam mücadelesi veren mağdurlar için yeni bir aşevi kurdu. Kızılay’ın yerel personellerle Refah bölgesinde kurduğu yeni aşeviyle ilk etapta dağınık yerleşimlerin bulunduğu alanlara her gün 1000 aile için sıcak yemek ulaştırılıyor. Kapasitenin ise artırılması planlanıyor.

Kızılay, 99.292 adet gıda paketi, 138.859 adet konserve gıda, 221.500 kişi/öğün sıcak yemek, 382.267 giyim malzemesi, 6 ambulans, 59.456 hijyen malzemesi, 63.635 medikal malzeme, 13.225 kan ürünleri sarf malzemesi ve cihazı gibi muhtelif ihtiyaçlar ile insani yardım malzemesi taşıyan gemilerle toplamda 3204 tonluk malzemeyi bölgeye ulaştırdı. Kızılay, yaptığı yardım çalışmalarıyla 7 Ekim’den bu yana 850 bin Dolar’ı nakdi olmak üzere ihtiyaç malzemeleriyle birlikte yaklaşık 9.85 milyon Dolar değerinde insani yardım ulaştırmış oldu.


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