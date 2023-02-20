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Gündem Kızılay’dan “Deprem Bölgesinde En Yakın Kızılay Hizmet Noktası Nerede” Uygulaması
Gündem

Kızılay’dan “Deprem Bölgesinde En Yakın Kızılay Hizmet Noktası Nerede” Uygulaması

Kızılay, 11 ilde şiddetli olarak hissedilen 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki iki depremin ardından yaraları sarmaya devam ediyor. Kızılay, afetzedelerin hizmetlere daha hızlı ve kolay ulaşabilmesi için “Deprem bölgesinde en yakın Hizmet Noktası nerede” uygulamasını başlattı. Afetzedeler Kızılay’ın Whatsapp hattına konumlarını göndererek kendilerine en yakın hizmet noktasının konum bilgisine anında ulaşabilecek.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 12:07:00 -
Kızılay’dan "Deprem Bölgesinde En Yakın Kızılay Hizmet Noktası Nerede" Uygulaması

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli ve Elbistan ilçesi merkezli gerçekleşen depremlerin ardından afet bölgesinde iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Depreminin ardından bölgede beslenme, temel ihtiyaç maddeleri ve afetzedelere yönelik psikolojik ilk yardım faaliyetleri veren Kızılay, deprem bölgesinde çalışan afetzedelerin bu hizmetlere daha hızlı ve kolay ulaşabilmesinin de yollarını geliştiriyor.

Kızılay’ın “Deprem bölgesinde en yakın Hizmet Noktası nerede” başlığı ile kullanıma aldığı uygulama:

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