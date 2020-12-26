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Aktüel Kızılay’dan 1 yılda 834 milyon TL’lik yardım
Aktüel

Kızılay’dan 1 yılda 834 milyon TL’lik yardım

Türk Kızılay’ın “2020 Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı”nda konuşan Başkan Kerem Kınık, Türk Kızılay’ın devletine destek ve milletine hizmet için var olan ulusal bir cemiyet olduğunu dile getirerek, ulusal yardımların yıl içinde 26 milyon 16 bin 591 kişiye ulaştığını kaydetti.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 21:52:00 -
Kızılay’dan 1 yılda 834 milyon TL’lik yardım

Kınık, söz konusu kişilere 645 milyon 265 bin 965 liralık insani destek sağladıklarını, bunu yaklaşık 11 bin 390 profesyonel çalışan ve 125 bin 820 aktif gönüllünün desteğiyle başardıklarını söyledi. Toplam yardımların çoğunluğunun yurt içindeki vatandaşlara yapıldığını aktaran Kınık, “Yurt içinde yaklaşık 2,5 milyon sığınmacıya düzenli destek sağladık. Bunların yarıdan fazlası kadın ve çocuk. Yurt dışında da 60’a yakın ülkede 8 milyon 250 bin insana insani yardım ulaştırdık. 2020 yılında toplam 37 milyon 766 bin 591 insana bugüne kadar yardım ulaştırdık, insani destek sağladık. Yurt içinde aldığımız bağışlarla 645 milyon 265 bin 965 TL, yurt dışında da 189 milyon 11 bin 104 TL olmak üzere toplam 834 milyon 277 bin 69 TL karşılığında bir insani yardımı 2020 yılında insanlık için ulaştırdık. Toplam bütçemizin içinde insani yardım için harcanan pay oranı yüzde 86. Yüzde 86’lık bir performansla yaklaşık 38 milyon insana yaklaşık 840 milyon liralık bağış ve insani yardım ulaştırdık” dedi.

“80 bin 602 hastaya immün plazma bağışları nakledildi”

İmmün plazma bağışlarına ilişkin bilgi veren Kınık, “35 bağış alma noktasında yaklaşık 150 aferez cihazımızla beraber 47 bin 228 Kovid-19 geçirmiş, iyileşmiş ve kendisi gibi bu hastalıkla boğuşanlara destek vermek isteyen insanların bağışlarıyla yaklaşık 588 hastanede 80 bin 602 hastaya immün plazma bağışları nakledildi. Bu sayı diğer hastanelerde alınan ve nakledilen immün plazma kan ürünleriyle beraber yaklaşık 50 bin bağışçı 100 bine yakın kan ürünü diyebiliriz. Bu da ülkemizde gerçekten büyük bir orana teşkil ediyor” diye konuştu.

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