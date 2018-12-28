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Kızılay’a Destek Altın Katılım Fonu kuruldu

KT Portföy, “150 yıllık yardım çınarı” Kızılay’ın ihtiyaç duyduğu finansman kaynaklarına yönelik düzenli ve sürdürülebilir destek sağlamak amacıyla Kızılay’a Destek Altın Katılım Fonu’nu kurdu.

28 Aralık 2018 Cuma 12:18
Kızılay’a Destek Altın Katılım Fonu kuruldu

Kızılay’a Destek Altın Katılım Fonu, Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS) sistemi üzerinden tüm banka veya aracı kurumlardaki TL veya altın karşılığı satın alınabilecek.

Altın karşılığı işlemler, sadece bankalardan yapılan fon alımlarında ve tüm bankalar nezdindeki ilgili altyapı tamamlanınca uygulamaya alınacak.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay’ın geleneksel bağış kanallarının yanı sıra yenilikçi kanallara da önem verdiğini ifade ederek, “Bugün altın kalpli bir fon, bir finans aracıyla karşınızdayız” dedi. 

KT Portföy Genel Müdürü Tayfun Özkan da kurumun faaliyete başladığı 1 Ocak 2016’dan bu yana hep iyi şeyler yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, finans sektörüne yenilikçi bakış açısı kazandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu fonla birlikte bir “kelebek etkisi” oluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Özkan, “Yatırım fonumuz, yeni yılın ilk günü yatırıma hazır olacak. Herhangi bir bankadan, herhangi bir aracı kurumundan Kızılay’a Destek Altın Katılım Fonu’nu seçerek bu fona yatırımda bulunabilir ve bu yolla bu iyilik hareketine destekte bulunabilirsiniz” bilgisini paylaştı.


Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 12:18
  1. Kızılay
  2. Destek Altın Katılım Fonu
  3. Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu
  4. TEFAS
  5. Kerem Kınık
  6. Tayfun Özkan

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