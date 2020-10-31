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Aktüel Kızılay’a 20 bin ünite ‘immün plazma’ bağışında bulunuldu
Aktüel

Kızılay’a 20 bin ünite ‘immün plazma’ bağışında bulunuldu

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Türk Kızılay’ın salgınla mücadelede önemli bir vazife üstlendiğini, kan bağışının azalmaması için çalışmalara titizlikle devam ettiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 12:38:00 -
Kızılay’a 20 bin ünite ‘immün plazma’ bağışında bulunuldu

İmmün plazmanın Kovid-19 hastalığı geçirmiş, vücudunda mikroorganizma kalmamış, kanında antikor bulunan insanlardan alındığını aktaran Kınık, vatandaşlara hem kan hem de immün plazma bağışı çağrısında bulundu. Mart ayından bugüne kadar 20 bin civarında bağışçının immün plazma bağışı yaptığını söyleyen Kınık, “Bu bağışlardan 45 bini aşkın immün plazma bileşeni oluşturuldu, hastalarımıza nakledildi. Bugün Türkiye’de Kovid-19’dan ölüm oranları düşük seviyelerde seyrediyorsa, doluluk oranları azsa, yoğun bakıma gidişat noktasında azalma olmuşsa, bu konuda immün plazma kan bağışının çok önemli bir etkisi var. Tabi bu Sağlık Bakanlığımız ve sağlık çalışanları ordumuzun iyi uygulamasıyla beraber başarıya ulaşmıştır. Şunu unutmamak gerekir ki kana sürekli ihtiyaç duyuluyor” dedi.

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