Kızılay yaraları sarıyor! Endonezyalı afetzedelere yardımlar ulaştı

Türk Kızılayı, bağışlardan temin ettiği barınma, gıda ve hijyen malzemelerini Endonezya'daki afetten etkilenenlere ulaştırdı. Türkiye, Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 28 Eylül'de meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami felaketinden etkilenen bölge insanının yaralarını sarmaya devam ediyor.

Elde edilen bağışlarla temin edildi

Bu kapsamda Endonezyalı afetzedelerin barınma, gıda ve hijyen malzemesi ihtiyacını karşılamak için Türk Kızılayından iki personel, Palu'ya yaklaşık 850 kilometre uzaklıktaki Makassar'a gitti. Türk Kızılay ekibi, afet bölgesinde insanların en çok ihtiyaç duyduğu malzemeleri düzenlediği kampanyadan elde ettiği bağışlarla temin etti.

6 kamyon yola çıktı

Malzemeler daha sonra Endonezya Kızılhaçına ait bölgesel afet deposunda paketlendi.

Gıda ve temizlik malzemelerinden oluşan yardım malzemelerinin yanı sıra 2 bin 500 branda ve 2 bin su bidonu da afetzedelere dağıtılacak. Ayrıca Türk Kızılayı, bölgede işbirliği içerisinde hareket ettiği Endonezya Kızılhaçı personelinin kullanması için de 2 bin yağmurluk ve 5 bin maske temin etti. Toplam bin gıda ve bin hijyen paketi ile diğer malzemelerin Palu'ya getirilmesi için 6 kamyon yola çıktı.