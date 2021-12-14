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Kadın - Aile Kızılay Şubesi'nden ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi
Kadın - Aile

Kızılay Şubesi'nden ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi

Türk Kızılay Kütahya Şubesince 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıtıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 11:32:00 - 2021-12-14 11:35:09
Kızılay Şubesi'nden ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi

Yerli Malı Haftası dolayısıyla Türk Kızılay Kütahya Şubesinde bir araya gelen Kızılay Genç ve Kadın Gönüllüler, ihtiyaç sahiplerinin gönüllerine dokunan bir etkinliğe imza attı. Kızılay Şubesinde gönüllüler tarafından el birliği ile paketlenen ev yapımı ürünler, Bahçelievler Mahallesinde daha önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi 40 ailenin evlerine teslim edildi.

Türk Kızılay Kütahya Şubesi Kadın Başkanı Semra Tozaraydın, Yerli Malı Haftasında yerli üretimin ve tüketimin bilinçli olarak artmasına dikkat çekmek, hafta süresince tutumlu olmanın ve yerli malı kullanmanın önemini vurgulamak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Yerli Malı Haftası nedir, neden kutlanır?

Hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve yerli malı kullanmanın öneminin vurgulandığı Yerli Malı Haftası 12 – 18 Aralık tarihlerinde kutlanıyor. Yerli tüketimin bilinçli olarak artmasını amaçlayan Yerli Malı Haftası 1946 yılında kutlanmaya başlandı

 

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