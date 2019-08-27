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Kızılay sokakları yenileniyor

Çankaya Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa başlattığı Kızılay bölgesi yenileme çalışmaları sürüyor.

27 Ağustos 2019 Salı 10:49
Kızılay sokakları yenileniyor

Çankaya Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa başlattığı Kızılay bölgesi yenileme çalışmaları sürüyor. Sakarya Caddesi’nde Kurban Bayramı öncesi ilk iki etapta çalışmalarını tamamlayan ekipler, 3 ve 4’üncü etabı da tamamladı.


Çankaya Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin 25 yıl sonra ortaklaşa başlattığı Kızılay bölgesi yenileme çalışmalarında ilk bölüm olan Sakarya Caddesi’ni yenileme çalışmaları tamamlandı. Kurban Bayramı öncesi ilk iki etabı bitirilen çalışmayla Sakarya metro çıkışından Çankaya Belediye Başkanlığı önüne kadar olan kısım tamamen yenilendi. Bayram tatili sonrası çalışmalarını hızlandıran ekipler, Sakarya Caddesi’nin Mithatpaşa girişinden Çankaya Belediyesine kadar olan son etabın yenileme çalışmalarını da bitirdi. Yaya yolu, yeşillendirme çalışmaları ve dinlenme alanlarının tamamlandığı cadde şimdiden kent meydanı kimliğine büründü.


Vatandaşların yoğun olarak kullandıkları Sakarya Caddesi’nin yanı sıra Yüksel Caddesi ile Konur ve Karanfil sokakları da kapsayacak çalışmada ilk etapta cadde ve sokakları daha yeşil bir görünüme kavuşturmak için Sakarya Caddesi’nde mevcut olan 26 ağaca ek 56 yeni ağaç dikimi tamamlandı. Ağaç sayısının 82’ye ulaştığı Sakarya Caddesi’nde ağaçlandırmanın yanı sıra yeni bir havuz, oturma grupları, granit ve bazalt taş döşeli yeni yaya yolları Başkentlilerden tam not aldı. Renkli desenli asfalt kaldırımın da yer aldığı bölgede ayrıca engelli rampası da standartlara uygun olarak yeniden düzenlendi.


Esnafın yoğunlukla kullandığı Sakarya Caddesi’nde yer alan yer altı çöp konteynırları da yenilendi. Her biri 5metreküp hacme sahip 5 yeni yer altı çöp konteynırı su sızdırmayan özelliği ile de dikkat çekiyor. Su sızdırmaması ve yer altında olması nedeniyle hijyenik özelliklere sahip olan konteynırlarda biriken çöpler, çok amaçlı çöp toplama aracında otomatik vinçler sayesinde toplanıyor. El değmeden ayakla açılan kapakları da vatandaşlara büyük kolaylık sağlıyor.



Sakarya kent meydanı kimliğine kavuştu


Kızılay’daki çalışmalar hakkında bilgi veren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Sakarya, Yüksel, Konur ve Karanfil’i kapsayan projeyle Kızılay’ın eskiden olduğu gibi kentin merkezi haline gelmesi için aralıksız çalışıyoruz" dedi.


Sakarya’nın daha da yeşil bir görünüme kavuştuğuna dikkati çeken Taşdelen, "Sakarya Caddesi yeni bir çehreye kavuştu. Bu çalışma metro girişinden başlayarak Mithatpaşa Caddesi çıkışına kadar geniş bir alanı kapsıyor. Bu yaz Sakarya Caddesi’nden başlayarak Yüksel Caddesi ile Karanfil ve Konur sokakları da yenileyeceğiz. Hem esnafımız hem de bölgeye yolu düşen vatandaşımız rahat edecek. Peyzaj düzenlemesi kent meydanına yakışır oldu. Süs havuzları tamamlandı. Vatandaşımız kent meydanına geldiğinde hem işini halledecek hem de ağaç altında oturup dinlenme imkanı bulacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 10:49
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