  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kızılay şehidini gözyaşlarıyla uğurladık
Aktüel

Kızılay şehidini gözyaşlarıyla uğurladık

Suriye'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Türk Kızılay personeli Mehmet Arif Kıdıman, memleketi Düzce'de gözyaşı ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 10:30:00 -
Kızılay şehidini gözyaşlarıyla uğurladık

Bahçeşehir Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınan Kıdıman'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Merkez Büyük Camii'ne getirilerek öz geçmişi okundu ve saygı duruşunda bulunuldu. Kıdıman'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye Kıdıman'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Cevdet Atay, AK Parti Düzce milletvekilleri Fahri Çakır, Ayşe Keşir, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, polis ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şehit Türk Kızılay personeli Mehmet Arif Kıdıman’ın ailesine başsağlığı diledi. Suriyeli mazlumlara yardım götürürken yüzleri maskeli alçakların Kıdıman’ı şehit ettiği saldırıda iki Kızılay personeli de yaralanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaynaklarım sağlam deyip böyle duyurdu: Türkiye, Akdeniz’de 2,2 trilyon metreküp doğal gaz buldu
Ekonomi

Kaynaklarım sağlam deyip böyle duyurdu: Türkiye, Akdeniz’de 2,2 trilyon metreküp doğal gaz buldu

Türkiye Gazetesi yazarı Süleyman Özışık, bir televizyon programında çıktığı yayında, haberi aldığı kaynaklarının sağlam olduğunu belirterek,..
Doğu Akdeniz’de krizin ortasında tehlikeli adım! Tam 24 adet F-35…
Gündem

Doğu Akdeniz’de krizin ortasında tehlikeli adım! Tam 24 adet F-35…

Türkiye karşısında geri adım atmak zorunda kalan Yunanistan’ın ABD’den 24 adet F-35 istediği ortaya çıktı.
Katar'dan flaş İsrail kararı
Dünya

Katar'dan flaş İsrail kararı

Katar, Bahreyn ve BAE'nin İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması çerçevesindeki görüşmelere Filistin meselesi çözülene kadar katılma..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı