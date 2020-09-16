Kızılay şehidini gözyaşlarıyla uğurladık
Suriye'nin kuzeyinde görevli Türk Kızılay ekibinin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Türk Kızılay personeli Mehmet Arif Kıdıman, memleketi Düzce'de gözyaşı ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Bahçeşehir Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınan Kıdıman'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Merkez Büyük Camii'ne getirilerek öz geçmişi okundu ve saygı duruşunda bulunuldu. Kıdıman'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye Kıdıman'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Cevdet Atay, AK Parti Düzce milletvekilleri Fahri Çakır, Ayşe Keşir, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, polis ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şehit Türk Kızılay personeli Mehmet Arif Kıdıman’ın ailesine başsağlığı diledi. Suriyeli mazlumlara yardım götürürken yüzleri maskeli alçakların Kıdıman’ı şehit ettiği saldırıda iki Kızılay personeli de yaralanmıştı.