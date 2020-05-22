Kızılay pazar esnafına maske ve dezenfekte dağıttı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Kızılay Derneği Şubesi ve yönetim kurulu tarafından uzun süredir kapalı olan Kapalı Pazar yeri esnafına ve müşterilerine maske, dezenfekte ve eldiven dağıttı.

Kdz. Ereğli Türk Kızılay Derneği Şube Başkanı Yaşar Ciğer ve yönetimi tarafından uzun süredir kapalı olan ve yeniden faaliyete geçen kapalı Pazar yeri esnafına ve müşterilerine maske, dezenfekte ve eldiven dağıttı. Yapılan çalışma ile ilgili olarak açıklamada bulunan Türk Kızılay Derneği Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer “Uzun süredir kapalı olan ve yeniden açılan Pazaryeri esnafımıza hem hayırlı olsun dileklerimizi sunduk, hem de esnaflarımızla birlikte müşterilerine maske, dezenfekte ve eldiven dağıtımımızı gerçekleştirdik. Kızılay olarak her zaman halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.