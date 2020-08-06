Kızılay Lübnan’a Uzman İnsani Yardım Ekibi Gönderiyor

Türk Kızılay, Lübnan’da yaşanan ve binlerce insanın etkilendiği patlamayla birlikte ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için bölgeye ekiplerini ve acil yardım malzemelerini gönderiyor. Bugün yola çıkacak olan acil tıp uzmanı doktorunun da yer aldığı 4 kişilik Türk Kızılay ekibi, beraberindeki acil tıbbi malzemelerle bölge halkına destek olacak.

Oluşabilecek ihtiyaçlar için hazırlıklar tamam

İhtiyaca göre yeni sevkiyatlar için hazırlıklarını da tamamlayan Türk Kızılay, bölgeye ulaştırdığı ekibiyle Lübnan Kızılhaçı’nın alandaki faaliyetlerinde ortak hareket edecek.

Türkiye’nin ve Türk Kızılay’ın ihtiyacı olana el uzatmak için her zaman hazır olduğunu dile getiren Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Lübnan’da yaşanan bu şiddetli patlama bizi derinden üzdü. Lübnan Yüksek Savunma Konseyi, başkent Beyrut'u felaket bölgesi ilan etti ve başkentte 2 hafta olağanüstü hal kararı aldı. Hemen Lübnan Kızılhaçı’yla iletişime geçerek yardıma hazır olduğumuzu belirttik. Şuan bölgede acil yardım konusunda ihtiyaç bulunuyor. Çok fazla yaralı var. Lübnan Kızılhaçı ekipleri, sahada kurulan ilk yardım istasyonlarında yaralanan insanları tedavi etmenin yanı sıra arama ve kurtarma çalışmaları gerçekleştiriyor. Ambulanslarla yaralıları hastanelere sevk ediyorlar. Türk Kızılay olarak biz de acil yardım konusunda destek olmak için ekiplerimizi hazırladık. Bugün göndereceğimiz acil tıbbi malzemelerle birlikte biri acil tıp uzmanı doktor olmak üzere 4 kişilik insani yardım ekibimiz Lübnan’daki kardeşlerimizin yaralarını saracak. İhtiyaç durumuna göre ise sevkiyatlarımızı şekillendireceğiz.” Dedi.