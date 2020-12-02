Kızılay "Engelsiz Kulüp Projesi"ni yarın başlatıyor

ANKARA (AA) - Türk Kızılay, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde başlatacağı "Engelsiz Kulüp" projesiyle engellilerin, hayata etkin bir şekilde katılmasını amaçlıyor.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler'in (BM) 1992'de aldığı karar sonrası "Uluslararası Engelliler Günü" olarak ilan edilen 3 Aralık'ta, dünyada engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendiği belirtildi.

Engellilerin faaliyetlere gönüllü katılımını sağlayarak yardım süreçlerinde aktif görev almasını hedefleyen Kızılayın, yarın başlatacağı "Engelsiz Kulüp" projesiyle, engellilerin hayatın her alanına eşit koşullarda ve etkin bir şekilde katılmasının amaçlandığına işaret edilen açıklamada, Türk Kızılay Sosyal Hizmetler Direktörlüğü ile koordineli yürütülecek projenin, Kızılayın Türkiye genelindeki tüm şubelerinde hayata geçirileceği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şubelerde kurulacak engelsiz kulüplerin başkanları, üyeleri ve gönüllüleri de engelli bireylerden oluşturularak, engelli bireylerin şubelere üye veya gönüllü olmaları için çalışmalar yürütülecek. Engelsiz Kulüp üyeleri, barınma ve rehabilitasyon merkezlerinde kalan vatandaşlara, engelli bireylere ve ailelerine Kızılaycılık eğitimlerinin verilmesini sağlamakla birlikte afetzedeler, yaşlılar, hasta ve hasta yakınları, cezaevinde kalanlar ile yetim ve öksüzler gibi dezavantajlı gruplara yönelik psikososyal destek verilmesini sağlayarak STK'lerle iş birliği içerisinde hareket edecek. Sevgi bohçası dağıtımı, hasta bakıcılığı ve yaşlı ziyaretleri gibi faaliyetler de planlayacak olan Kızılay, il ve ilçelerde ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerindeki okullara engellilik çerçevesinde bilinçlendirme ve farkındalık eğitimleri düzenleyecek."

Türk Kızılayın sosyal yardım ve destek faaliyetleri, kan bağışı etkinlikleri, psikososyal destek çalışmaları, afete hazırlık ve bilinçlendirme çalışmaları, yeşil çevre etkinlikleri, sokak hayvanlarına yönelik faaliyetler ile israfın önlenmesine yönelik çalışmalar başta olmak üzere projenin geniş bir alanda yürütüleceği bildirildi.