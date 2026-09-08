Kızılay Bitlis'te aşevi açtı, altı ay içinde 20 ilde açılış hedefleniyor

Türk Kızılay'ın "81 İlde 81 Aşevi" projesi kapsamında Bitlis'te yapımı tamamlanan aşevi, 8 Eylül'de düzenlenen törenle hizmete açıldı. Bitlis merkeze bağlı Atatürk Mahallesi Selami Yurdan Caddesi'nde Eren ailesinin katkılarıyla hizmete geçirilen tesiste, her gün ihtiyaç sahibi 1100 kişiye sıcak yemek ulaştırılması hedefleniyor.

Törene katılan Bitlis Vali Vekili Tarık Safa Kahveci, Türk milletinin tarih boyunca kahramanlık, fedakârlık ve dayanışma örnekleri sergilediğini, bu anlayışın günümüzde "diğergamlık" kavramıyla hayat bulduğunu söyledi. "Tarihe yön vermiş asil ve şanlı bir milletin evlatlarıyız" diyen Kahveci, açılışı yapılan tesisi de aynı anlayışın örneği olarak gösterdi: "Bugün açılışını yaptığımız Kızılay binamız ve aşevimiz de bu anlayışın yeryüzündeki en güzel tezahürlerinden biridir."

Türkiye'nin yalnızca kendi sınırları içerisinde değil, dünyanın birçok farklı bölgesinde mazlum ve mağdurların yanında olduğunu dile getiren Kahveci, Türkiye'nin Somali'den Libya'ya, Kafkasya'dan Bosna'ya, Azerbaycan'dan Myanmar'a kadar birçok coğrafyada ihtiyaç sahiplerine umut olduğunu söyledi. Toplumun tüm kesimlerine ulaşmak için büyük bir gayret gösterildiğini kaydeden Kahveci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda birçok alanda önemli yatırımların hayata geçirildiğini, insani yardım faaliyetlerinin de bu çalışmaların önemli bir parçası olduğunu belirtti. Kahveci, "İnanıyorum ki bu yatırımla birlikte Bitlis'te mağdur kalan ve gece aç bir şekilde yatağa giren kimsenin kalmadığına hep birlikte şahit olacağız" diye konuştu.

Kars'ın ardından Bitlis, sırada Sivas, Üsküdar ve Kayseri

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, geçen yıl başlatılan projenin kısa sürede ülke genelinde önemli bir karşılık bulduğunu söyledi. Yılmaz, takvimi şu sözlerle aktardı: "Geçtiğimiz ay Kars'taydık, bugün Bitlis'teyiz. Önümüzdeki süreçte Sivas, Üsküdar ve Kayseri başta olmak üzere birçok ilde yeni aşevlerinin açılışını gerçekleştireceğiz. Altı ay içerisinde 20 ilimizde aşevlerimizi hizmete açmayı hedefliyoruz."

Kızılay'ın milletin yardım eli olduğunu söyleyen Yılmaz, devletin güçlü kurumlarıyla vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verdiğini, Kızılay'ın ise sistem içerisinde geride kimsenin kalmaması için çalıştığını anlattı. Türkiye'de yalnız yaşayan yaşlı nüfusun arttığını belirten Yılmaz, aşevlerinin özellikle evlerinden ve köylerinden ayrılmak istemeyen yaşlı vatandaşlara ulaşmak amacıyla yaygınlaştırıldığını söyledi. Yılmaz, "Bu aşevleriyle Ayşe teyzenin, Mehmet amcanın kapısını çalmak istiyoruz. Belki onların çocuğu ya da torunu değiliz ancak gönüllülerimizle onların kapısını çalıp, ellerini öperek 'Nasılsın?' diye sormak istiyoruz. Bir kap sıcak yemek de bu ziyaretlerin vesilesi oluyor" ifadelerini kullandı.

484 bin kayıtlı gönüllü, günde yaklaşık 50 bin kişiye yemek

Kızılay'ın 158 yıllık köklü bir gönüllülük hareketi olduğunu hatırlatan Yılmaz, gonulluol.org platformunda 484 bine ulaşan kayıtlı gönüllü bulunduğunu söyledi. Gönüllüler, belirlenen gün ve saatlerde aşevlerinin faaliyetlerine katılarak ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırıyor; Türkiye genelindeki aşevlerinden her gün yaklaşık 50 bin kişiye sıcak yemek ulaştırılıyor. Yılmaz, "Buradaki asıl amaç sadece insanların yemeğe olan ihtiyacını karşılamak değil. Asıl amaç, dayanışmayı ve gönüllülüğü büyütmek, bu kazanların etrafında iyiliği çoğaltmaktır" dedi.

Türkiye genelinde halen 46 aşevi bulunduğunu, bazılarının yaklaşık 100 yıllık geçmişe sahip olduğunu söyleyen Yılmaz, yaşlı vatandaşlarla gönüllüler arasında yaşanan bazı duygusal hikâyelerin kendilerini daha fazla aşevi açmaya teşvik ettiğini anlattı. Yılmaz, "Bu hizmeti 46 noktada sınırlı bırakmamalıyız. 81 ilde 81 aşevi hedefiyle yola çıktık. Ancak büyük şehirlerde birden fazla aşevi planlıyoruz. Örneğin İstanbul'da en az 10 aşevi açmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Türk Kızılay Bitlis Şube Başkanı Ali Cengiz de aşevinin kent için önemli bir sosyal dayanışma merkezi olacağını, açılışın iyiliğin, dayanışmanın ve insanlığa uzanan sıcak bir elin simgesi olduğunu söyledi. İhtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmayı yalnızca bir görev değil, insani bir sorumluluk olarak gördüklerini dile getiren Cengiz, şubenin bugüne kadar ihtiyaç sahibi ailelere ayni ve nakdi destek sağladığını, afet ve acil durumlarda vatandaşların yanında olduğunu, kan bağışı çalışmaları ve sosyal destek programları da yürüttüğünü anlattı. Cengiz, yeni aşevinin de ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmada önemli bir görev üstleneceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek aşevinin resmi açılışı yapıldı. Davetliler, aşevi ile bünyesindeki butiği gezerek hazırlanan yemekler ve yürütülecek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Genel Başkan Yılmaz da hazırlanan yemekleri sefer taslarına doldurarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gönüllülere teslim etti.