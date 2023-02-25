  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kızılay afet bölgesinde yaklaşık 1 milyon hijyen seti dağıttı
Gündem

Kızılay afet bölgesinde yaklaşık 1 milyon hijyen seti dağıttı

Türk Kızılayın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaklaşık 1 milyon kişinin ihtiyacını karşılayacak miktarda hijyen seti, temizlik malzemesi ve sağlık malzemesini bölgede ihtiyaç sahiplerine dağıttığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 18:52:00 -
Kızılay afet bölgesinde yaklaşık 1 milyon hijyen seti dağıttı

Türk Kızılayın, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaklaşık 1 milyon kişinin ihtiyacını karşılayacak miktarda hijyen seti, temizlik malzemesi ve sağlık malzemesini bölgede ihtiyaç sahiplerine dağıttığı bildirildi.

Kızılay'dan yapılan açıklamada, 11 ili etkileyen depremlerin ardından, afet bölgesinde günde üç öğün verilen beslenme desteğinin yanında özellikle çadır kentlerde ve kırsal kesimlerdeki afetzedelere diğer insani yardım malzemelerinin de ulaştırıldığı belirtildi. Bu kapsamda, battaniye, kışlık kıyafet, ısıtıcı, mama, çocuk bezi, gıda ve hijyen malzemelerinin dağıtımına ağırlık verildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Kızılay, özellikle çadır kentlerde yaşayan afetzedelerin temizlik koşullarından olumsuz etkilenmemesi için de çaba sarf ediyor. Kızılay hem afetin yıkıma uğrattığı şehirlerde hem de köylerde battaniye, ısıtıcı, gıda kolisi, kuru gıdanın yanı sıra hijyen seti ve temizlik malzemesi dağıtımı gerçekleştiriyor." ifadeleri kullanıldı.

Vatandaşların afet bölgesinde Kızılaya emanet ettiği yüzbinlerce parçadan oluşan giyim malzemelerinin de afetzedelere ulaştırıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Deprem bölgesinde salgın hastalıkların yayılmaması için de büyük çaba sarf eden Kızılaycılar, yaklaşık 1 milyon kişinin ihtiyacını karşılayacak miktarda hijyen seti, temizlik malzemesi ve sağlık malzemesini bölgede ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Bebekler için bölgeye on binlerce mama ve bebek bezi de ulaştırılarak dağıtımları gerçekleştirildi."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kızılay günde 3 milyondan fazla kişiye sıcak yemek ulaştırıyor
Kızılay günde 3 milyondan fazla kişiye sıcak yemek ulaştırıyor

Yerel

Kızılay günde 3 milyondan fazla kişiye sıcak yemek ulaştırıyor

Kızılay’dan deprem bölgesinde ücretsiz sosyal marketler
Kızılay’dan deprem bölgesinde ücretsiz sosyal marketler

Aktüel

Kızılay’dan deprem bölgesinde ücretsiz sosyal marketler

Bakan Bozdağ'dan 'Kızılay nerede?' diyenlere sert cevap!
Bakan Bozdağ'dan 'Kızılay nerede?' diyenlere sert cevap!

Siyaset

Bakan Bozdağ'dan 'Kızılay nerede?' diyenlere sert cevap!

Kızılay’dan afetzede çocuklara yönelik psikososyal destek
Kızılay’dan afetzede çocuklara yönelik psikososyal destek

Aktüel

Kızılay’dan afetzede çocuklara yönelik psikososyal destek

"Bölgede Kızılay’ı görmedik" diyenlere gelsin… 19 günde 70 milyondan fazla kişiye yemek çıkarıldı

Aktüel

"Bölgede Kızılay’ı görmedik" diyenlere gelsin… 19 günde 70 milyondan fazla kişiye yemek çıkarıldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23