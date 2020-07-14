Kızılay 15 Temmuz etkinliklerinde meydanlarda olacak

Millet olarak kahramanlık destanı yazdığımız 15 Temmuz Demokrasi Zaferimizi kutlamak, bu uğurda can veren Küçükesat Şube Başkanımız Şehit Serhat Önder olmak üzere aziz şehitlerimizi yâd etmek ve milli birliğimize sahip çıktığımızı tüm dünyaya duyurmak için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde ülke genelinde bir dizi etkinlikler düzenlenecek. Hain kalkışmanın dördüncü yılında ülke genelinde gerçekleştirilecek etkinliklerde Kızılay, 15 Temmuz için simge alanlara gidereksosyal mesafe kuralları çerçevesinde meydanlarda bulunacak vatandaşlara, geçen yıllardaki gibi destek olacak. Vatandaşlara ikramlarda bulunacak olan Kızılay, “Canımız da Kanımız da Bu Vatana Feda” sloganlı bağışı çalışmasıyla da farkındalık oluşturacak. Online platformlarda “15 Temmuz ve Sivil Toplum” panelini de gerçekleştirecek olan Kızılay, Çanakkale’de hizmete sunduğu Kızılay Ağadere Müzesi’nin bulunduğu alanda Genç Kızılay gönüllüleriyle demokrasi nöbeti tutacak, Kızılay Şehidi Küçükesat Şube Başkanı Serhat Önder için Çankırı’nın Şabanözü ilçesinde anma programı düzenleyecek.

Kızılay olarak vatandaşlarımıza eşlik edeceğiz

Türkiye'deki tüm Kızılay Şubeleri, üyeleri, profesyonel birimleri, gönüllüleri ve Kızılay gençliğinin kutlamalara eşlik edeceğini dile getiren Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Aradan geçen dört yılda gerek şehit ailelerimizle gerekse gazilerimizle yan yana olduk, onlara her türlü desteği vermeye çalıştık. Vermeye de devam ediyoruz. Kızılay olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde diğer yıllarda da olduğu gibi vatandaşlarımıza eşlik edeceğiz. Şehitlerimiz içindüzenlenen mevlid programlarında yer alacağız. Demokrasi nöbetlerinin olduğu her noktada vatandaşlarımıza ikramlarda bulunacağız.Farkındalık oluşturmak için düzenleyeceğimiz kan bağışı kampanyasıyla çalışmamızla ‘Canımız da Kanımız da Bu Vatana Feda’ diyeceğiz. Demokrasi ruhunu hep birlikte yaşayacağız.” dedi.