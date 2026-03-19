“Kızılay 12 lirayı geri istedi” demişti… Solcu BirGün’ün haberi yalan çıktı

Solcu BirGün’ün, “Kızılay eski çalışanına fazladan ödediği 12 lirayı geri istedi” haberi yalan çıktı.

Devletin tüm kurumlarını yıpratmak için defalarca yalan habere imza atan ve adeta tekzip bültenine dönen BirGün isimli solcu gazete, bu kez Kızılay'ı hedef aldı. Bugün yayınlanan haberde, "Depremde çadır satan Kızılay, 12 lira 84 kuruş fazla mesai ücreti ödendiği belirlediği eski çalışanına yıllar sonra ihtarname gönderdi" iddiasında bulundu. BirGün'ün bu haberi de yalan çıktı.

Kızılay konuya ilişkin açıklama yayınladı:

Bazı basın yayın organlarında eski bir çalışanımız hakkında 12,84 TL fazla ödeme tahsili için işlem başlattığımız yönündeki haberlerle ilgili açıklama yapma gereği doğmuştur.

Söz konusu işlem; 2022-2024 yıllarını kapsayan denetimlerde tespit edilen fazla ödemelerin tahsiline yönelik kapsamlı bir sürecin parçasıdır. Süreç doğrultusunda hatalı beyanlar sonucu fazla mesai ücreti ile ikinci öğün bedeli haksız yere tahakkuk eden ilgili çalışanlara gerekli bilgilendirmeler yapılmış ve fazla ödemelerin iadesi için süre tanınmıştır. Süre sonunda 35 eski çalışana da 12 TL ile 3 bin TL arasında değişen tutarlarda geri ödeme için bildirim yapılmıştır.

Süreç, görev zararı oluşturan tüm durumlarda tutar büyüklüğüne, personelin mevcut çalışan ya da eski çalışan olmasına bakılmaksızın standart ve eşit bir şekilde yürütülmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

hasel

Bir gün,zaten yalan ve ırkçı yayın yapan paçavra.Başka birşey zaten beklenemez.
