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Seyahat Kızılağaç Kanyonu doğa severlerin gözdesi oldu
Seyahat

Kızılağaç Kanyonu doğa severlerin gözdesi oldu

Yeniakit Publisher
2024-07-17 19:37:00 -
Kızılağaç Kanyonu doğa severlerin gözdesi oldu

Muş’taki Kızılağaç Kanyonu, doğal yapısı ve akarsu ile doğaseverlerin yeni gözdesi oldu.

Merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Kızılağaç Kanyonu, dik kayalıkların arasından süzülerek 2 kilometre akan dere ve doğal güzellikleriyle beğeni topluyor. Muş ve çevre illerden gelen ziyaretçiler, kanyon boyunca uzanan patika yollarda doğa yürüyüşü yapıyor, suyun içine koydukları sandalyelerde serinliyor. Kızılağaç Belde Belediyesi sorumluluk sahasında yer alan kanyonun turizme kazandırılması amacıyla bölgeye ahşap kameriyelerin yapılması, mesire alanlarının oluşturulması, su sporu, yürüyüş yolu ve cam teras yapılması planlanıyor.

Belde Belediye Başkanı Mehmet Şirin Yılmaz, Kızılağaç Kanyonu’nun yaklaşık 2 kilometre uzunlukta olduğunu söyledi. Belde için önem arz eden kanyonu turizme kazandırmaya amaçladıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu: “Önceden insanlarımız kanyonu bilmiyordu çünkü huzur yoktu. Son zamanlarda devlet huzuru sağladı. Herkes ailesiyle, arkadaşıyla buraya geliyor.”

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