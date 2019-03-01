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Kızıl Çin'den Türkiye'ye küstah 'Doğu Türkistan' tehdidi!

Çin'in Uygur Türkleri'ne yönelik uyguladığı baskı politikasını eleştiren Türkiye'ye, Pekin'den ekonomi tehdidi geldi. Çin, Türkiye'ye ekonomik ilişkiler üzerinden tehditler savurdu.

01 Mart 2019 Cuma 17:33
Kızıl Çin'den Türkiye'ye küstah 'Doğu Türkistan' tehdidi!

Uluslararası gündemin en önemli konularından biri olan Uygur Türkleri'nin durumu, eleştirlere konu olmaya devam ediyor. Buna karşılık Pekin yönetimi de bu duruma karşı gelmek adına bir takım çalışmaların içerisine girdi.

Çin, Türkiye’nin Uygur Türklerinin durumunu eleştirmeye devam etmesi halinde Pekin ile ekonomik ilişkileri tehlikeye atacağı uyarısında bulundu.

Türkiye'ye ekonomik tehdit

Çin, Türkiye’de büyük yatırımlar yapmak isteyen enerji ve alt yapı şirketlerinin özellikle bundan olumsuz etkileneceğini bildirdi.

Reuters’e konuşan Çin’in Ankara Büyükelçisi Deng Li, “Dostlar arasında yanlış anlaşılma veya görüş ayrılıkları olabilir. Ancak biz bunları diyalogla çözebiliriz. Dostunuzu toplum içinde her yerde eleştirmek yapıcı bir davranış değil. Eğer yapıcı olmayan yolu seçerseniz, bu ortak güven ve anlayışı zedeler ve bunun ticari ve ekonomik ilişkilere zararı olur.” dedi.

Deng, Çinli firmaların içinde nükleer enerji santrali de olmak üzere Türkiye’de yatırım imkanlarına baktıklarını söyledi.

Çin ile Türkiye arasındaki ticari hacim

Çin ile Türkiye arasındaki ticari hacim her ne kadar gün geçtikçe artsa da 2018 yılında Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen resmi rakamlara göre 2 milyar dolarlık ihracat ve 16 milyar dolarlık ihtalat durumunda. Gelir gider dengesi hesaplandığında ise çıkan rakam ticari olarak Türkiye'nin aleyhinde zira yaklaşık 14 milyar dolarlık eksi bakiye ihracat açığı olarak bulunuyor.

Özellikle 2014 yılına kadar 25 milyar dolara yaklaşan ihtalat ile 2 milyar dolar seyrindeki ihracat azalmaya devam ediyor.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 17:33
  1. Ankara
  2. türkiye
  3. ekonomi
  4. çin
  5. ithalat
  6. ihracat

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  • Abid kulAbid kul18 dk önce
    Doğu Türkistan üzerine çullanan yecüc mecücler dünyanın gözü önünde oradaki soydaşları yok etmekte zenginliklerini gasp etmekte ve üstelik bunu dile getirip dur diyen Türkiye'ye kazandırdığının8 katı kaybettirdiğine bile aldırış etmeden ekonomi üzerinden cüretle tehdit gönderiyor. Bunların hakkı sopa olduğu çok aşikar. Çin'i içeriden karıştırıp yırtabilecek bir siyasi deha olsa dışarıdan müdahaleye gerek bile kalmaz.
  • SelimSelim21 dk önce
    Yaw çin tehtıd etmıyor ki ,akıllıca uyarıda bulunmuş ki uygur türkü diyerek te ülkeyı zor duruma sokmaya gerek yok,gıdın çine uygur turklerının oldugu bölgeye gıdın butun olumsuz olaylar orda yaşanıyor ,insan olarak zulme karsı koyalım varsa zulüm ama türk duyerek ırkcılık yaparak kendımızı bu global dunyada salak durumuna sokmayalım ,iç siyasete alet edip kapmlaşma yapmak oy devşirmek olmasın
  • ÇİN HAKLIDIRÇİN HAKLIDIR24 dk önce
    Türkiye ABD ile müttefik.Çin bu durumda gayet haklıdır.
  • ÇİN HAKLIDIRÇİN HAKLIDIR24 dk önce
    Türkiye ABD ile müttefik.Çin bu durumda gayet haklıdır.

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