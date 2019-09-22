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Kızıl Çin suçüstü yakalandı! Zincire bağladıkları Müslüman Uygur Türkleri'ni...

Çin polisinin, eğitim kampı politikası adı altında çok sayıda Müslüman Uygur Türkü'nü gözleri kapalı ve zincirlere bağlı bir şekilde eğitim kamplarına götürdüğü yeni görüntüleri ortaya çıktı. O anların videosunu ise ''Korkuya Karşı Savaş '' isimli bir sosyal medya hesabı paylaştı.

22 Eylül 2019 Pazar 18:11

Çin Devleti, bölge üzerindeki hakimiyetini kuvvetlendirmeye karşı en büyük engel olarak halkın İslami kimliğini görüyor. Çin hükümetinin, Uygur Türklerine yönelik "eğitim kampı" politikası kapsamında yaptıkları uygulamalarla dünyanın tepkisini çekmeye devam ediyor.

Drone ile çekilen yeni görüntülerde, Çin polisinin çok sayıda Müslüman Uygur Türkü'nü gözleri kapalı ve zincirlere bağlı bir şekilde eğitim kamplarına götürdükleri görülüyor. Görüntüler, Çin'in uyguladığı baskı ve temel insan hakları ihlallerini gösterdi.

Çin polisinin, çok sayıda Müslüman mahkumu zincirlere bağlı bir şekilde eğitim kamplarına götürdüğü yeni görüntüleri ortaya çıktı

Sosyal medyadan yayınlandı

Yaklaşık, 600 Uygur Türkü'nün bu şekilde kamplara yollandığı anların videosunu ''Korkuya Karşı Savaş '' isimli bir sosyal medya hesabından yayınlandı.

Çin polisinin, çok sayıda Müslüman Uygur Türkü'nü zincirlere bağlı bir şekilde sözde 'eğitim kampları'na götürdüğü görüldü.

"Bir milyon Müslüman kamplarda tutuluyor"

Birleşmiş Milletler, yaklaşık bir milyon Uygur Türkü ve diğer etnik gruplardan bir milyon Müslümanın Çin'de hapis ve toplama kamplarında tutulduğunu açıkladı.

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 18:11
  1. Doğu Türkistan
  2. Kızıl Çin zulmü
  3. Doğu Türkistan'daki toplama kampları

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