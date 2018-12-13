Kızgınlığınızı içinize atmayın!

ARAŞTIRMALARA GÖRE…

İsveç'in Stockholm Üniversitesi Stres Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan araştırma, kızgınlığını içine atan erkeklerin kalp krizi geçirme olasılığının, kızgınlığını karşı tarafa yansıtanlara göre beş kat fazla olduğunu ortaya koydu.

Kalp krizi geçirmemiş 2 bin 755 çalışan erkek üzerinde yapılan araştırmanın sonucunda, deneklerin 47'sinin daha sonra kalp krizi geçirdiği ya da kalp rahatsızlığından hayatını kaybettiği, bunların büyük bölümünün iş yerindeki sıkıntılarını içine atan kişiler olduğu belirlendi.

Araştırmacılar, uğranılan haksızlık karşısında susmama, doğrudan tepki verme, haksızlık yapan kişiyle hemen konuşma ya da bağırmanın ve hatta bu kişiyle ortalık sakinleştikten sonra konuşmanın bile kalp sağlığı açısından daha iyi sonuç verdiğinin gözlemlendiğini belirttiler.