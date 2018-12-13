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Kızgınlığınızı içinize atmayın!

İsveç'in Stockholm Üniversitesi Stres Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan araştırma, kızgınlığın biriktirilmemesini ifade etti. İşte kızgınlık hakkındaki araştırma sonuçları…

13 Aralık 2018 Perşembe 22:23
Kızgınlığınızı içinize atmayın!

ARAŞTIRMALARA GÖRE…

İsveç'in Stockholm Üniversitesi Stres Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan araştırma, kızgınlığını içine atan erkeklerin kalp krizi geçirme olasılığının, kızgınlığını karşı tarafa yansıtanlara göre beş kat fazla olduğunu ortaya koydu.

Kalp krizi geçirmemiş 2 bin 755 çalışan erkek  üzerinde yapılan araştırmanın sonucunda, deneklerin 47'sinin daha sonra kalp  krizi geçirdiği ya da kalp rahatsızlığından hayatını kaybettiği, bunların büyük  bölümünün iş yerindeki sıkıntılarını içine atan kişiler olduğu belirlendi.

Araştırmacılar, uğranılan haksızlık karşısında susmama, doğrudan tepki  verme, haksızlık yapan kişiyle hemen konuşma ya da bağırmanın ve hatta bu kişiyle  ortalık sakinleştikten sonra konuşmanın bile kalp sağlığı açısından daha iyi  sonuç verdiğinin gözlemlendiğini belirttiler.

 

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 22:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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