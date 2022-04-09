Kızdıran iddia! Tarım Kredi Kooperatif marketler ürünleri çöpe mi atıyor?

Yeniakit.com.tr

Zincir marketlerde son kullanma tarihi geçen ürünlerin çöpe atıldığının ortaya çıkmasından sonra Tarım Kredi Kooperatif marketlerine ilişkin aynı iddia gündeme geldi.

Yenaikait.com.tr ihbar hattına ulaşan bir vatandaş, Tarım Kredi Kooperatif Market'te tanıklık ettiği olayı anlattı.

Günü dolan ürünler çöpe mi gidiyor?

İstanbul Kartal'daki bir Tarım Kredi Kooperatif Market'te görevlinin et ürünlerinden numune aldığını belirten vatandaş, "Niye bunu yaptınız?" diye sorduğunda, "Günü dolmuş." cevabını aldığını söyledi.

'Son kullanma tarihinden 1 gün önce çöpe atılıyor' iddiası!

Vatandaş çöpe atılan bir ürünü çöpten alıp baktığını, son kullanma tarihinin henüz geçmediğini gördünü, ürünün bir gün önce çöpe atıldığını ifade etti. Tekrar markete döndüğünü söyleyen vatandaş, bu sefer de "Ürünler son kullanma tarihinden bir gün önce imha ediliyor." cevabını aldığını belirtti.

Ürünün çöpe atılıp israf edilmesine duyarsız kalmayan vatandaş, "Bari hayvanlara verilse" deyince de, yetkilinin kendisine, "Biz o işi yapamayız." dediğini aktardı.

En azından hayvan barınaklarına gönderilemez mi?

Devlet denetimindeki Tarım Kredi Kooperatif marketlerin de, ürünlerin fiyatını indirme yoluna gitmemesi ya da son kullanma tarihi yaklaşan ürünleri imha etmek yerine dar gelirli vatandaşlara ücretsiz olarak ikram etmemesi tepkilere sebep oldu.

Öte yandan, ürünün imha edilmek yerine en azından hayvan barınaklarına iletilip, hayvanların kullanımına sunulması fikri de ön plana çıktı.