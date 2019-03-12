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Kızamık salgınında bilanço ağırlaşıyor: 261 kişi hayatını kaybetti

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de Ocak ayından itibaren etkili olan kızamık salgını sonucu 261 kişi yaşamanı yitirdi.

12 Mart 2019 Salı 16:01
Kızamık salgınında bilanço ağırlaşıyor: 261 kişi hayatını kaybetti

Filipinler'de yılbaşından bu yana etkili olan kızamık salgını sonucu 261 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu tarafından yayımlanan bir rapora göre yılbaşından 2 Mart tarihine kadar Filipinler'de yaşanan kızamık salgını sonucu 261 kişi öldü. Yayımlanan raporda salgından en çok 5 yaş altı çocukların etkilendiği vurgulandı.

Raporda Filipinler Kızıl Haç Başkanı Richard Gordon'un konuya ilişkin "2.6 milyon çocuk risk altında olabilir. Bu yüzden elimizden geleni yapıyoruz, 2 milyon kızıl haç gönüllüsü ile kapı kapı, mahalle mahalle dolaşarak risk altındaki tüm çocuklara 12 ay içerisinde kadar aşı yapacağız" dedi.

Raporda bahsi geçen tarihlerde yaklaşık 16 bin 349 vaka ile karşılaşıldığı aktarılırken 2018 yılında kızamık sebebiyle ölenlerin sayısı 202 olarak belirtildi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:01
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