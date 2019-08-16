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Kız yurdunda ön kayıtlar devam ediyor

Nilüfer Belediyesi tarafından yeni eğitim döneminde hizmete açılacak olan Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nda ön kayıtlar devam ediyor.

16 Ağustos 2019 Cuma 14:21
Kız yurdunda ön kayıtlar devam ediyor

Nilüfer Belediyesi tarafından yeni eğitim döneminde hizmete açılacak olan Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nda ön kayıtlar devam ediyor.


Nilüfer Belediyesi, kentte önemli ihtiyacı karşılayacak bir projeyi daha hayata geçirmek için gün sayıyor. Konak Mahallesi’nde yapılan Nilüfer Belediyesi Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu, yeni eğitim dönemindekapılarını açacak. 2 bin metrekareyi aşkın alanda projelendirilen öğrenci yurdunda 19 adet tek kişilik, 23 adet üç kişilik oda bulunuyor. 89 öğrenci kapasitesine sahip yurtta 1 oda da, engelli öğrenciler için hazırlandı.


Çamaşırhane, mescit, yemekhane, etüt odası ve kafeteryanın da yer aldığı kız öğrenci yurdunda öğrencilere, ücretsiz internet hizmeti de verilecek.


Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer’in en merkezi mahallelerinden biri olan Konak’ta bulunan Nilüfer Belediyesi Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu’ndan ön lisans, lisans ve lisans üstü eğitim alacak kız öğrencilerin yararlanabileceğini söyledi.


Yurdun, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin yanı sıra Bursa Teknik Üniversitesi’ne de kolay ulaşım imkânı sağlayan bir noktada bulunduğuna dikkat çeken Başkan Erdem, “Yurda kayıt yaptırmak isteyenler bizzat başvuru yaparak işlemlerini tamamlayabilecek” dedi.


Nilüfer Belediyesi Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu’na ön kayıt yaptırmak isteyenler, 451 77 07 numaralı telefonu arayarak detaylı bilgi alabilir.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 14:21
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