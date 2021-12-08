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Gündem Kız yurdunda içeri erkek girdi, kızlar çığlık çığlığa kaçtı! Yetkililerden flaş açıklama
Gündem

Kız yurdunda içeri erkek girdi, kızlar çığlık çığlığa kaçtı! Yetkililerden flaş açıklama

Bingöl'deki Pir Ali Bey Kız öğrenci yurduna engelli bir erkeğin girdiği iddiaları üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından adli ve idari işlem başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 19:02:00 -
Kız yurdunda içeri erkek girdi, kızlar çığlık çığlığa kaçtı! Yetkililerden flaş açıklama

Kaleönü Mahallesi'ndeki Pir Ali Bey Kız Öğrenci Yurdu'na önceki gece bir erkeğin girdiği ve öğrencileri elindeki bıçakla rahatsız ettiği ileri sürüldü.

Öğrenciler, yurtta, 'güvenlik zafiyeti' olduğu iddiasıyla hem odalarının penceresine çıkıp hem de yurdun önünde toplanarak eylem yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, adli ve idari işlem başlattı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, yaptığı araştırmada, yurda giren kişinin down sendromlu olduğunu belirledi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, olayla ilgili adli ve idari işlem başlattı.

"Müsterih olun"

Yapılan yazılı açıklamada, "06.12.2021 Pazartesi günü saat 19.50 civarında Pir Ali Bey Kız öğrenci yurduna, engelli down sendromlu bir şahsın girmesi üzerine ilgili şahıs yurt personeli tarafından dışarı çıkarılmıştır. Müdürlüğümüzce gerekli yasal ve idari işlemler başlatılmıştır. Yurtlarımızda kalan öğrencilerimiz için gerekli güvenlik tedbirlerinin üst düzeyde alındığı, öğrencilerimizin ve ailelerinin konu ile ilgili müsterih olmaları gerektiği bilgisi kamuoyuna saygı ile arz olunur" denildi.

"Kızın çığlığı üzerine korkup kaçtı"

Yurtta kalan, ismini vermek istemeyen bir öğrenci, "Kimliği belirsiz bir kişi, gece saatlerinde kız yurdunda, bir arkadaşımızın odasına girmesiyle, yurttaki kızların çığlığı üzerine korkup kaçtı. Kaçan kişinin down sendromlu olduğu ortaya çıktı. Yaşanılan bu olaylardan sonra kendimizi güvende hissedemiyoruz. Korkuyoruz.

"Güvenlik yetersiz ve umursamaz"

Gece uyurken kapılarımıza arkadan destek vererek kendimizi korumaya çalışıyoruz. Kimse yardım etmiyor. Güvenlik yetersiz ve umursamaz. Hayatımızdan endişe ediyoruz. Bizim yetkililerden isteğimiz, güvenliğin artırılması ve güvenlik kameralarının aktif şekilde çalışmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

 

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