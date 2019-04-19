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Kız öğrenci yurdunda zehirlenme şüphesi

Erzincan'da yurtta kalan 20 kız öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

19 Nisan 2019 Cuma 06:31
Kız öğrenci yurdunda zehirlenme şüphesi

Kentteki Terzibaba Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 20 öğrenci yüksek ateş, mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayetleriyle 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Ekiplerce kısa sürede Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülen öğrenciler, burada tedavi altına alındı.

AA'nın haberine göre; hastanede tedavilerine devam edilen öğrencilerden alınan kan örnekleri ve tahliller sonucunda, zehirlenme nedenlerinin tespit edileceği belirtildi.

Öte yandan, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu ile Hastane Başhekimi Dr. Orhan Çimen, acil serviste gözetim altında tutulan öğrencileri ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 06:31
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