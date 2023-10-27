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Aktüel Kız Kulesi’ne Türk Bayrağı yansıtıldı
Aktüel

Kız Kulesi’ne Türk Bayrağı yansıtıldı

Yeniakit Publisher
2023-10-27 00:55:00 -
Kız Kulesi’ne Türk Bayrağı yansıtıldı

Kız Kulesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk Bayrağı ile ışıklandırıldı.

Kız Kulesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk Bayrağı ile ışıklandırıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı dolayısıyla kırmızı beyaz renge bürünen İstanbul’un simge yapılarından Kız Kulesi’ne vatandaşlar yoğun ilgi göstererek o anları cep telefonlarına kaydetti.

Konuyla ilgili konuşan Safa Atalay, "Açıkçası ben çok beğendim. Kule çok şöhretli gözüküyor. Tam yakışır biçimde yapmışlar. Cumhuriyetin yüzüncü yılının kutlu olması dileğiyle." dedi.

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