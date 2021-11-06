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Yaşam Kız Kulesi gözden kayboldu
Yaşam

Kız Kulesi gözden kayboldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ‘sarı kod’ ile duyurduğu sis İstanbul’da etkisini gösterdi. İstanbul'un simgesel yapılarından Üsküdar’daki Kız Kulesi zaman zaman sisin etkisiyle gözden kayboldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 15:55:00 -
Kız Kulesi gözden kayboldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 'sarı kod' ile yapılan uyarıda, "Yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İstanbul'un simgeleri arasında yer alan Kız Kulesi'nin de zaman zaman sisten dolayı kaybolduğu görüldü. Üsküdar sahil yolunda Kız Kulesi'ni izlemeye gelen vatandaşların ise sis yüzünden yürümekte zorluk çektiği görüldü.

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