Kız Kulesi gözden kayboldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 'sarı kod' ile yapılan uyarıda, "Yer yer yoğun olmak üzere sis hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İstanbul'un simgeleri arasında yer alan Kız Kulesi'nin de zaman zaman sisten dolayı kaybolduğu görüldü. Üsküdar sahil yolunda Kız Kulesi'ni izlemeye gelen vatandaşların ise sis yüzünden yürümekte zorluk çektiği görüldü.