  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kız kardeşler, bileklik satarak sokak hayvanlarına yiyecek alıyor
Aktüel

Kız kardeşler, bileklik satarak sokak hayvanlarına yiyecek alıyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Zeynep ve Ravzanur Kaya kardeşler, kendi yaptıkları bileklikleri satarak sokak hayvanlarına destek olmaya çalışıyor - Ravzanur Kaya: - "Hayvanları çok seviyorum. Onlara yardım etmek istediğim için aklıma böyle bir proje geldi"

Yeniakit Publisher
2020-09-02 11:11:11 -
Kız kardeşler, bileklik satarak sokak hayvanlarına yiyecek alıyor

KARABÜK (AA) - AHMET ÖZLER - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Zeynep ve Ravzanur Kaya kardeşler, kendi yaptıkları bileklikleri satarak sokak hayvanlarına yiyecek alıyor.

İlkokul öğrencileri 9 yaşındaki Ravzanur ile 7 yaşındaki kardeşi Zeynep, aç kalan sokak hayvanlarından etkilenerek bir proje geliştirdi.

Ailesi ve öğretmenlerinden de destek alan Kaya kardeşler, boncuk ve iplerden yaptıkları bileklikleri 5 liradan satarak biriken parayla mama ve süt alarak sokak hayvanlarını besliyor.

Ellerinde kalan bir miktar parayı da sokak hayvanlarına mama alınması için Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'ye teslim eden kardeşler, çevrelerinden takdir topluyor.

- "Hayvanları çok seviyorum"

Ravzanur Kaya, AA muhabirine, aç kalan sokak hayvanlarına yiyecek alabilmek için bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Kardeşiyle bileklikler yaptıklarını anlatan Kaya, "Kardeşimle tanıdıklarıma, komşularıma, bazı çocuklara satarak para kazandım. Sonra bunlarla hayvanlara mama alacağız ve hayvanlara vereceğiz. Hayvanları çok seviyorum. Onlara yardım etmek istediğim için aklıma böyle bir proje geldi." diye konuştu.

Biriktirdikleri paraların bir bölümünü de belediyeye götürdüklerinden bahseden Kaya, "Biriktirdiğimiz paraları Elif ablaya verdik. O da sokak hayvanlarına mama alacak ve onlara verecek. Bileklik alan komşularıma ve öğretmenime teşekkür ederim." diye konuştu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yiyin birbirinizi! Esed'i kalbinden vurdular
Dünya

Yiyin birbirinizi! Esed'i kalbinden vurdular

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine hava saldırısı düzenlediği, saldırıda iki Suriye ordusu milisi ile üç müttefik savaşçının öldü..
Lübnan'da Macron'a büyük şok! Bozuntuya vermeden hızla kaçtı
Dünya

Lübnan'da Macron'a büyük şok! Bozuntuya vermeden hızla kaçtı

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron Lübnan'da protesto edildi. Havalimanından Lübnanlı sanatçı Feyruz'un evine geçen Fransa Cumhurbaşkanı, y..
Fransa'dan küstah hamle! Türkiye'ye karşı en büyük silahlarını gönderiyorlar
Dünya

Fransa'dan küstah hamle! Türkiye'ye karşı en büyük silahlarını gönderiyorlar

Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a yardım için bölgede bulunan Fransa, Türkiye karşıtı yeni bir hamleye imza atarak Akdeniz'e Charles de Gaulle is..
Satılık 2011 model Dacia Sandero
Satılık 2011 model Dacia Sandero

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı