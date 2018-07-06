Kız kardeşi olan insanlar daha mutlu!

Bireyler kişilik gelişimiyle alakalı olan özellikleri aileden alır ve kardeşler sosyalleşme becerilerinin gelişmesini sağlar.

Araştırmalara göre kız kardeşe sahip olan insanlar hayata karşı daha pozitif oluyor. Ayrıca 17-25 yaş civarındaki 571 genç incelendiğinde kız kardeşleriyle büyüyenlerin daha üretken olduğu tespit edilmiştir.

Kız kardeşi olan kişiler olaylara duygusal yaklaşabiliyor ve sürekli iletişimde oluyor. Uzmanlar bu durumun zihinsel sağlığın gelişmesini olumlu etkilediğini ve kişinin pozitif olmasını sağladığını söylüyor.