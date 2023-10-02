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Yerel Kız kaçırma meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Yerel

Kız kaçırma meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-10-02 11:06:00 -
Kız kaçırma meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep’te iddiaya göre kız kaçırma meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 aile arasında gece saatlerinde silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi silahla yaralandı.

Gaziantep’te iddiaya göre kız kaçırma meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan 2 aile arasında gece saatlerinde silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi silahla yaralandı.
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde gece saatlerinde, iddiaya göre aralarında kız kaçırma mevzusu yüzünden husumet bulunan 2 aile, tartışma sonrası kavga etti.İddiaya göre, kızı kaçıran şahıslardan biri aileye silahla saldırdı. Saçmaların hedefi olan İbrahim Süzer (29) olay yerinde hayatını kaybetti.
Silah sesleri üzerine çevredekiler polise haber verdi. Polis ekipleri kısa sürede olay yerinde, kavgada Ahmet Süzer ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin vücuduna isabet eden saçmalardan dolayı yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edildi. Yaralılardan Ahmet Süzer ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin vücuduna isabet eden saçmalardan dolayı hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Olayda hayatını kaybeden İbrahim Süzer’in cansız bedeni, sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Katil zanlılarını yakalamak için çalışma sürüyor
1 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavganın ardından kaçan katil zanlılarını yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan geniş çaplı çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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