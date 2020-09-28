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Aktüel Kız çocuklarının eğitimi için çalışan Suriyeli Cuma, dünya barışına da katkı sunmak istiyor
Aktüel

Kız çocuklarının eğitimi için çalışan Suriyeli Cuma, dünya barışına da katkı sunmak istiyor

Yeniakit Publisher
2020-09-28 15:07:24 -
Kız çocuklarının eğitimi için çalışan Suriyeli Cuma, dünya barışına da katkı sunmak istiyor

GAZİANTEP (AA) - Suriye'deki iç savaş nedeniyle 9 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan, kendi adıyla kurduğu dernekle kız çocuklarının eğitimi ve erken evliliklerin önlenmesi için yaptığı çalışmalarla dikkati çeken 25 yaşındaki Ravda Nur Cuma, bu yöndeki faaliyetlerini birçok ülkeye yaymayı hedefliyor.

Ravda Nur Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cuma, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'ndeki Selam İnsani Yardım ve Dayanışma Derneğine ait evlerde kalan Suriyeli yetim çocuklar ve annelerini ziyaret etti.

Cuma, çocuklarla sohbet etti ve isteklerini dinledi.

Ravda Nur Cuma, burada gazetecilere, Türkiye'ye geldiğinden beri erken evliliğe karşı ve çocukların eğitimiyle alakalı çalışmalar yaptığını söyledi.

Mültecilerle ilgili bu çalışmalarını neredeyse dünyanın her yerinde yürüttüğünü ve konferanslarda insan haklarını savunduğunu ifade eden Cuma, Birleşmiş Milletler'de (BM) müzakereler yaptığını dile getirdi.

Yaptığı çalışmalardan dolayı ABD merkezli özel bir kuruluş tarafından da "Barış elçisi" seçildiğini aktaran Cuma, şöyle konuştu:

"Ravda Nur Derneğini kurdum ve erken evliliği önlemek, kızları hem yeniden okullandırmak hem de eğitimlerini desteklemek için çalışmalar yapıyoruz. Suriye içerisinde on binlerce çocuğu okula kaydettik. Aynı zamanda yıkılmış onlarca okulu yeniden ayağa kaldırdık ve eğitime devam ediyor. Türkiye'deki mültecilerle alakalı projelerimiz var. Babam her zaman 'Bir kız çocuğunun okumasına izin verdim ve bu kız tüm ailenin geleceğini değiştirdi. Keşke tüm kızlar okusa dünyamız çok güzel olur her zaman' dedi. Bu benim için çok gurur verici."

Cuma, dünyanın neresinde zulüm ve haksızlık varsa o insanların sesi olmak istediğini belirterek, çalışmalarında Uluslararası Mavi Hilal Vakfının da kendisine destek vereceğini ifade etti.

Cuma, dünya barışına katkı sunmak için çalışmalarını birçok ülkeye yayarak artırmak istediğini sözlerine ekledi.

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