Kız çocuğuna taciz iddiasıyla dövdüler... Asıl mağdur kendisi çıktı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir kız çocuğunu taciz ettiği ileri sürülen şahıs, mahalle sakinleri tarafından öldüresiye dövüldü. Sokak ortasında şahsı komalık edinceye kadar döven şahısları balkona çıkan vatandaşlar da alkışladı. Ancak dövülen kişi, emniyetteki ifadesinde gasp edildiğini ve gasp eden kişinin taciz iddiasını ortaya atarak kendisini darbettiğini belirtti.

İncirliova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Aykut Ozan Caddesi'nde gece yarısı yaşanan olayda 12 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği ileri sürülen şahsı yakalayan mahalle sakinleri dövmeye başladı. Olayı öğrenen bazı kişilerin de müdahil olduğu olayda, mahalledeki diğer vatandaşlar da şahsı darp etti.

Meydan dayağı attıkları şahsı darp ederken görüntü çektiren vatandaşlar, tacizci olduğunu ileri sürdükleri şahsın durumunun ibret olmasını istediler. Balkona çıkan vatandaşların ise şahsı döven kişileri alkışladığı görüldü. Mahalle sakinlerinin öldüresiye dövdüğü şahsın daha sonra polis ekiplerine teslim edildiği öğrenildi. Güvenlik güçleri tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayda darbedilen 32 yaşındaki M.Ö.'nün emniyetteki ifadesinde olayın asıl nedeni çok başka çıktı. Mahalle arasında darp edildiği için konuşmaya mecali kalmadığını ve kendisini kimseye anlatamadığını belirten M.Ö.'nün gasp mağduru olduğu belirlendi.

Olayda arkadaşı ile birlikte M.Ö.'yü darp eden O.B.'nin yönetimindeki aracı şahsın üzerine sürüp tartışma çıkardıktan sonra tacizci iddiası ile M.Ö.yü darp ettiği belirtildi. Farklı suçlardan 4 sabıka kaydı bulunan O.B. ile yanında bulunan ve henüz kimlik bilgileri tespit edilemeyen şahsın darp ettikleri M.Ö.'nün sırt çantasında bulunan 2 bin TL parayı gasp etikleri ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO