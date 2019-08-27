0553 313 94 23

Kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla öldüresiye dayak yedi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından darp edildi.

27 Ağustos 2019 Salı 09:59
Kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla öldüresiye dayak yedi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir kız çocuğuna sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından darp edildi. Baygın halde bulunan adam hastaneye kaldırıldı.


Olay, Adapazarı ilçesi Kent Park içerisinde yaşandı. İddiaya göre, Y.T. isimli şahıs Kent Park’tan geçen bir kız çocuğuna sözlü tacizde bulundu. Bu esnada kızın babası tepki göstererek, kızına sözlü tacizde bulunduğu ileri sürülen Y.T.’ye saldırdı. Çevredeki vatandaşlar da Y.T.’yi öldüresiye döverek hastanelik etti.


Kent Park’tan geçen Çark Deresi kenarında bilinci kapalı ve baygın halde yerde yatan Y.T.’yi gören diğer vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Y.T. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 09:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD’den Lübnan’ı bombalayan İsrail’e destek
    1. ABD’den Lübnan’ı bombalayan İsrail’e..
    2. GÜNCELLEME - Sarıeroğlu'nun babası..
    3. Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem..
    4. Tellere takılan kumru kurtarıldı
    5. Beşiktaş’ın İtalyan ekibi Bologno’ya..
    6. Tunceli’de 2 terörist etkisiz hale..
    7. ÇMO’dan "anız yakmayın" çağrısı
    8. Emine Bulut’un kızına bir destekte..
    9. Aliağalı kadınlar Emine Bulut cinayeti..
    10. Piyasalar 'yeniden müzakere'..
    11. Nargilede "enfeksiyon" riski
    12. Eczacıbaşı VitrA, beşinci kez FIVB..
    13. Yüz ve boyun problemlerine dikkat
    14. Sözleşmeli personel alımı 2019 |..
    15. Akademisyenler Rektör Karacoşkun’la..
    16. Psikolog Funda Es: “İnsanın en iyi..
    17. Kızılay sokakları yenileniyor
    18. Sır gibi saklanıyordu! Rusya yeni..
    19. 1. Uluslararası Apollonia Mozaik..
    20. Başkan Söğüt, engelli bireylerin..
    21. Oğuzeli Belediyesi’nden personele..
    22. İstanbul Valiliğinden kayıp Suudi..
    23. Azez'de terör saldırısı
    24. EGEİD’den İzmir Valisi Ayyıldız’a..
    25. Elazığ'da terör operasyonu: 5 gözaltı
    26. Fındık bahçesinde kalp krizi geçirerek..
    27. Başkan Kanar’dan Mustafakemalpaşa..
    28. GASMEK ücretsiz başvuruları başladı
    29. TİKA’dan Cezayir’de 3D tasarım ve..
    30. İnternet kullanıcısı artıyor
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Muharrem İnce'den HDP ziyaretinde özür gibi açıklama! 'Partim bir hata yaptı'
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!