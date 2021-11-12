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Aktüel Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 64 yaşındaki sanık hakkında karar
Aktüel

Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 64 yaşındaki sanık hakkında karar

9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 19:35:00 -
Kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 64 yaşındaki sanık hakkında karar

Bursa'da, 9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.B. (64) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği avukatları da salonda hazır bulundu.

Söz verilen sanık, suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, sanığa "çocuğa karşı cinsel istismar" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 15 yıl hapis cezası verdi.

Duruşmanın ardından Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği üyeleri adliye önünde basın açıklaması yaptı.

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