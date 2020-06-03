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Aktüel

Kız arkadaşının bıçakladığı iddia edilen kişi öldü

Eskişehir'de işlenen cinayetin şüphelisi, bir akrabasının evinde yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 21:27:37 -
Kız arkadaşının bıçakladığı iddia edilen kişi öldü

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddia edilen kadın, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Bahçelievler Mahallesi Plevne Sokak'taki bir evde, İzmir'den Eskişehir'e gelen Özlem Ç. (32) ile erkek arkadaşı Emrah Sanat (32) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla Sanat'ı göğsünden yaraladığı öne sürülen Özlem Ç. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Emrah Sanat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Özlem Ç'yi suç aleti bıçakla birlikte Huzur Mahallesi'nde saklandığı akrabasının evinde yakaladı.

Gözaltına alınan katil zanlısının Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemleri sürüyor.

Sanat'ın cansız bedeni ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

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