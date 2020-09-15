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Aktüel Kız arkadaşını silahla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi
Aktüel

Kız arkadaşını silahla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-09-15 13:09:50 -
Kız arkadaşını silahla öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de 12 Aralık 2018'de kız arkadaşı Gülten Gülüm Dil'i sokak ortasında başından silahla vurarak öldüren sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Fatih Altun ile Gülten Gülüm Dil'in ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın maktulü Maltepe Zümrütevler Mahallesi Aşuroğlu Sokak 12 numaralı bina önünde silahla başından 2 kez ateş etmek suretiyle öldürdüğünü kaydetti.

Mütalaada sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Son sözü sorulan sanık Altun, "Telefon görüşme kayıtları doğrudur. Üzerimde silah vardı. O gün oradaydım ve üzerimde baskı yoktu." dedi.

Mahkeme heyeti, kasta dayalı kusurun ağırlığını, güdülen amacı, suçun önem ve değerini dikkate alarak sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Sanığı, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 2 yıl hapis ve bin 200 lira adli para cezasına çarptıran mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

- Cinayetten 1 yıl sonra yakalanmıştı

Hakkında, cinayet, ruhsatsız silah bulundurma, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından 9 ayrı yakalama kararı ve 7 Haziran 2014'te Gebze Gaziler Mahallesi'nde Ş.S'yi öldürdüğü iddiasıyla 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan sanık Fatih Altun, cezaevinden firar ettikten sonra kız arkadaşı Gülten Gülüm Dil'i öldürmüştü.

Cinayetten sonra sürekli kılık değiştirerek kaçan sanık Altun'un, firari olduğu dönemde de Gebze'de işlenen bir cinayet ve yaralama olayına da karıştığı öğrenilmişti.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından 30 Aralık 2019'da düzenledikleri operasyonla zanlıyı Düzce'de saklandığı evde yakalamıştı.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 12 Aralık 2018'de Maltepe Zümrütevler Mahallesi Aşuroğlu Sokak 12 numaralı bina önünde Gülten Gülüm Dil'in (40), başından silahla vurularak öldürüldüğü belirtiliyor.

İddianamede, çevredeki kamera kayıtlarının incelenmesinde, Gülten Gülüm Dil ile bir erkeğin konuştuklarının görüldüğü, kadının kardeşlerinin bu kişinin, Dil'in 5-6 yıllık erkek arkadaşı Fatih Altun olduğunu, aralarında sürekli tartışmalar çıktığını söyledikleri anlatılıyor.

İddianamede, Fatih Altun'un, olay günü çok erken vakitte, işe gitmek için annesinin evinden çıkışını beklediği maktulü takip ettiği, yanına yaklaşıp bir süre konuştuğu, ardından da başına 2 el ateş ederek öldürdüğü kaydediliyor.

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