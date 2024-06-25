  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kız arkadaşını öldürdü ardından intihar etti!
Yerel

Kız arkadaşını öldürdü ardından intihar etti!

Yeniakit Publisher
2024-06-25 13:13:00 - 2024-06-25 13:17:06
Kız arkadaşını öldürdü ardından intihar etti!

Elazığ'da kız arkadaşını öldüren şahıs, daha sonra 7 katlı bir binadan atlayarak intihar etti.

Olay, merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fırat B. ile kız arkadaşı Selen A. arasında sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Fırat B., yanında getirdiği silah ile kız arkadaşını vurarak olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Selen A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fethi Sekin Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kız arkadaşını öldüren Fırat B. ise sabah saatlerine doğru, merkeze bağlı Vali Fahribey Caddesi'nde bulunan 7 katlı bir binadan atlayarak intihar etti.

Polis ekipleri, olayla ilgili incelemelerine devam ediyor.

İntihar gibi kaza
İntihar gibi kaza

Yerel

İntihar gibi kaza
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Timur Cihantimur intihara teşebbüs etti
Timur Cihantimur intihara teşebbüs etti

Gündem

Timur Cihantimur intihara teşebbüs etti

Köprüde intihar girişimi
Köprüde intihar girişimi

Yerel

Köprüde intihar girişimi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23