Kıymetli taşlar piyasası uluslararası standartlara kavuşturulacak
Ekonomik reform paketinde uluslararası standartlara uyumlu bir kıymetli taşlar piyasası oluşturulması hedefine de yer veriliyor.
Bu hedef, kuyumcuları mutlu etti. Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı reform paketi çerçevesinde piyasanın ayar evlerinden aracı kuruluşlara, rafinerilerden kuyumculara kadar ele alınacağı anlaşılıyor. Bu durum, bizleri sevindiriyor” dedi.