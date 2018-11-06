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Kıymalı pratik tantuni dürüm tarifi

Tantuni mersin yöresine ait çok güzel bir lezzet.Peki evde de yapabileceğinizi biliyor musunuz? işte evde pratik bir şekilde yapabileceğiniz tantuni dürüm tarifi…

06 Kasım 2018 Salı 22:49
Kıymalı pratik tantuni dürüm tarifi

MALZEMELER

4 lavaş ekmeği

KIYMALI HARÇ İÇİN

2 soğan
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı tereyağı
500 g dana kıyma
3 sivri biber
2 domates
Tuz
Karabiber
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
1 tatlı kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı sumak

HAZIRLANIŞI

Yemeklik doğradığınız soğanı ve ezdiğiniz sarımsağı tereyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Kıymayı ekleyin ve rengi dönünceye kadar kavurmaya devam edin. İnce doğradığınız sivri biberler ve küp doğradığınız domatesleri ilave edin. Tuz ve baharatlarla tatlandırıp domatesler suyunu çekene kadar pişirin. Lavaş ekmekleri tavada hafif ısıtın. Pişen kıymalı harcı üzerlerine paylaştırın. Kıymalı harcın dibinde kalan suyu harcın üzerine gezdirin. Dürüm şekilde sarıp sıcak servis yapın.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 22:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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