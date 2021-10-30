Kıymalı Pide tarifi, nasıl yapılır

Yumuşak hamuru ve lezzetiyle her zevke hitap eden Kıymalı Pide tarifi

Malzemeler

Pide hamuru için malzemeler:

1 su bardağından iki parmak eksik ılık su

1 paket maya (iki tatlı kaşığı)

2 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

6 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağından iki parmak eksik yoğurt

3 su bardağı un (yaklaşık)

Kıymalı pide iç harcı için malzemeler:

1 kilo dana kıyması (300 gr kuzu da karıştırdım ben)

2 adet soğan

3 adet kabukları soyulmuş domates

yarım demet maydanoz

Sivri biber ( iki adet )

1 kaşık pul biber, kırmızı toz biber, tuz

1,5 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Yapılışı

İç malzemelerinizi ayrı ayrı robotton geçirin. Kıymayı, baharatları ve diğer bütün malzemeleri ekleyip karıştırın. Üzerini kapatın, dinlenmeye bırakın. Hamuru için su, maya ve şekeri karıştırın ve 2 dakika maya kabarana kadar bekleyin. Geri kalan bütün malzemelerini ekleyin ve hamur ele yapışmayan bir kıvama gelene kadar yoğurun. Hamurunuzu dinlenmeye bırakın. İstediğiniz ölçüde bezelere ayırın. Unlanmış bir zeminde hamurunuzu uzunlamasına açın, ortaya içinizi dökün. Tutması için bastırın. Kenar katlamak içinde bastırın ve uçlardan birleştirin. Yağlı kağıda dizin. Önceden ısıtılmış fırına 250 derece üzeri kızara kadar pişirin. Fırından çıktıkları gibi bol tereyağı sürün. Afiyet olsun.