  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Kıymalı Pide tarifi, nasıl yapılır
Kadın - Aile

Kıymalı Pide tarifi, nasıl yapılır

Yumuşak hamuru ve lezzetiyle her zevke hitap eden Kıymalı Pide tarifi

Yeniakit Publisher
2021-10-30 12:13:00 -
Kıymalı Pide tarifi, nasıl yapılır

Yumuşak hamuru ve lezzetiyle her zevke hitap eden Kıymalı Pide tarifi

Malzemeler

Pide hamuru için malzemeler:

  • 1 su bardağından iki parmak eksik ılık su
  • 1 paket maya (iki tatlı kaşığı)
  • 2 tatlı kaşığı şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 6 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 su bardağından iki parmak eksik yoğurt
  • 3 su bardağı un (yaklaşık)
  • Kıymalı pide iç harcı için malzemeler:
  • 1 kilo dana kıyması (300 gr kuzu da karıştırdım ben)
  • 2 adet soğan
  • 3 adet kabukları soyulmuş domates
  • yarım demet maydanoz
  • Sivri biber ( iki adet )
  • 1 kaşık pul biber, kırmızı toz biber, tuz
  • 1,5 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası

Yapılışı

İç malzemelerinizi ayrı ayrı robotton geçirin. Kıymayı, baharatları ve diğer bütün malzemeleri ekleyip karıştırın. Üzerini kapatın, dinlenmeye bırakın. Hamuru için su, maya ve şekeri karıştırın ve 2 dakika maya kabarana kadar bekleyin. Geri kalan bütün malzemelerini ekleyin ve hamur ele yapışmayan bir kıvama gelene kadar yoğurun. Hamurunuzu dinlenmeye bırakın. İstediğiniz ölçüde bezelere ayırın. Unlanmış bir zeminde hamurunuzu uzunlamasına açın, ortaya içinizi dökün. Tutması için bastırın. Kenar katlamak içinde bastırın ve uçlardan birleştirin. Yağlı kağıda dizin. Önceden ısıtılmış fırına 250 derece üzeri kızara kadar pişirin. Fırından çıktıkları gibi bol tereyağı sürün. Afiyet olsun.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Halk TV izleyicileri neye uğradığını şaşırdı! Erdoğan'ı övmelere doyamadı: Konukların rengi değişti
Medya

Halk TV izleyicileri neye uğradığını şaşırdı! Erdoğan'ı övmelere doyamadı: Konukların rengi değişti

İsmail Saymaz, konuk olduğu Halk TV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmelere doyamadı. Saymaz'ın Erdoğan itiraflarıyla bozulan stüdyodakilerin şa..
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in 'harf hatası' hatırlatıldı! Sosyal medyada dalga konusu oldu
Siyaset

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in 'harf hatası' hatırlatıldı! Sosyal medyada dalga konusu oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Taksim'de AKM açılışının gerçekleştirilmesinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'AVM y..
İmam Hatip mezunu olmakla övünüyordu... Yılmaz Özdil'in alkol masasına balıklama atladı
Siyaset

İmam Hatip mezunu olmakla övünüyordu... Yılmaz Özdil'in alkol masasına balıklama atladı

Her fırsatta "İmam Hatip Lisesi'ni birincilikle bitirdim" diyerek kendisini öven CHP'nin trolü Kemal Bildiş, Cumhuriyetin 98. yıl dönümünü s..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay