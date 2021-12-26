Kıymalı makarna sosu tarifi, nasıl yapılır? Çok kolay tarif
İşte nefis kıymalı makarna sosu tarifi...
Çocukluğumuzdan beri severek yediğimiz yemeklerin başında gelir kıymalı makarna. İşte kolay tarif.
Kıymalı makarna sosu tarifi
Yapımı için malzemeler
- 300 gram kıyma
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet kuru soğan
- 1 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 adet defne yaprağı
- Yarım çay bardağı sıcak su
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
Kıymalı makarna sosu tarifi nasıl yapılır?
Soğan ve sarımsağı rendeleyin. Zeytinyağını tencerede kızdırıp soğan ve sarımsakları yağda kavurmaya başlayın. Soğanlar hafifçe yumuşayınca kıymayı da ilave edin ve suyunu salıp çekene kadar kavurmayı sürdürün. Salça, defne yaprağı, tuz, karabiber ve pul biberi de ekleyip karıştırın. Varsa haşladığınız makarnanın sıcak suyundan, yoksa başka bir yerde kaynattığınız sudan azar azar ilave ederek sosun kıvamını dengeleyin. Defne yaprağını sostan çıkarın. Sosunuzu makarnayla karıştırıp servis edin. Afiyet olsun…