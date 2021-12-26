Kıymalı makarna sosu tarifi, nasıl yapılır? Çok kolay tarif

Çocukluğumuzdan beri severek yediğimiz yemeklerin başında gelir kıymalı makarna. İşte kolay tarif.

Kıymalı makarna sosu tarifi

Yapımı için malzemeler

300 gram kıyma

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet kuru soğan

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 adet defne yaprağı

Yarım çay bardağı sıcak su

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Kıymalı makarna sosu tarifi nasıl yapılır?

Soğan ve sarımsağı rendeleyin. Zeytinyağını tencerede kızdırıp soğan ve sarımsakları yağda kavurmaya başlayın. Soğanlar hafifçe yumuşayınca kıymayı da ilave edin ve suyunu salıp çekene kadar kavurmayı sürdürün. Salça, defne yaprağı, tuz, karabiber ve pul biberi de ekleyip karıştırın. Varsa haşladığınız makarnanın sıcak suyundan, yoksa başka bir yerde kaynattığınız sudan azar azar ilave ederek sosun kıvamını dengeleyin. Defne yaprağını sostan çıkarın. Sosunuzu makarnayla karıştırıp servis edin. Afiyet olsun…