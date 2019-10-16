0553 313 94 23

Kıymalı lazanya nasıl yapılır? Lazanya malzemeleri nelerdir?

Sıcacık dokusu ve lezzetiyle herkes tarafından sevilen pratik bir lazanya yemeğiniz sizler için derledik. Peki ama kıymalı lazanya nasıl yapılır? Lazanya çiğ olarak kullanılır mı? Kıymalı lazanya malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

16 Ekim 2019 Çarşamba 11:49
Kıymalı lazanya nasıl yapılır? Lazanya malzemeleri nelerdir?

Sıcacık dokusu ve lezzetiyle herkes tarafından sevilen pratik bir lazanya yemeğiniz sizler için derledik. Peki ama kıymalı lazanya nasıl yapılır? Lazanya çiğ olarak kullanılır mı? Kıymalı lazanya malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

Fırın yemekleri, açık ara ile, en çok tercih edilen ve sevilen yemek türleridir. Bir de yapımı kolay ve praik olan yemekler hem yiyen hem de yapan kişi tarafından sıklıkla tercih edilir. Soğuyan havaların aksine, içinizi ısıtacak ve lezzetiyle gönüllerde taht kuracak bir fırında lazanya tarifini sizler için derledik. 

  • 1 paket lazanya 
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 adet soğan 
  • 1 adet havuç
  • 400 gram kıyma
  • 2 diş sarımsak
  • tuz, karabiber
  • 4 adet domates
  • 2 adet defne yaprağı
  • 1,5 su bardağı bezelye
  • 2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Beşamel sos için:

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı un
  • 4 su bardağı soğuk süt
  • tuz, karabiber 

Sıvıyağı ve tereyağı bir tavada kızdırın. Doğranmış soğanları 3- 4 dakika kadar kavurun. Üzerine havuçları ekleyip 3-4 dakika daha kavurmaya devam edin.

Ardından üzerine kıymayı ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurun. 

Daha sonra sarımsak, tuz ve karabiberi ekleyin. Son olarak rendelenmiş domates ve defne yaprağını ekleyip harcı pişmeye bırakın.

Kavrulup, domates suyunu çektikten sonra içerisine bezelyeyi de ekleyin ve iç harcını pişirmeye devam edin.

Bir tavada sosu için; tereyağını sos tenceresinde eritin. Unu, kokusu çıkıp renk alana kadar kavurun.

Kavrulan una soğuk sütü ekleyin ve bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırarak pişirin. Pişmeyen lazanya yaprakları kullandığınızda, normale göre beşamel sosunuzu daha sıvı olması gerekir. Bu yüzden çok kıvamlı olmamasına özen gösterin. En son karabiberini ekleyerek sosu kenara alın.

Yağlanmış fırın kabının tabanına biraz beşamel sos ve iç harçtan yayıp lazanya yapraklarını dizin. Ardından kıymalı harç, beşamel sos ve  bir parça rendelenmiş kaşar peyniri ekleyin.

Lazanyanın en üst katı için beşamel sos ve rendelenmiş kaşar peyniri ayırdıktan sonra bu işlemi sırasıyla tüm lazanya yaprakları için tekrarlayın.

Kalan beşamel sos ve rendelenmiş kaşar peyniri ile lazanyanın üzerini kaplayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin.

Lazanya yapraklarının tamamen ıslandığı ve iç harcının kıvamına gelip, piştiğini anladığınızda, fırını kapatabilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 11:49
  1. Kıymalı lazanya nasıl yapılır
  2. lazanya malzemeleri nelerdir?
  3. lazanya nedir
  4. lazanya nasıl yapılır
  5. lazanya tarifi
  6. kıymalı lazanya tarifi
  7. lazanya malzemeleri
  8. lazanya malzemeleri nelerdir
  9. pratik lazanya
  10. pratik lazanya tarifi
  11. lazanya hamuru nasıl yapılır
  12. Lazanya ne kadar sürede pişer?
  13. Beşamel sos tarifi nasıl yapılır?
  14. orjinal lazanya tarifi
  15. lazanya hamuru
  16. lazanya hamuru ile yapılan tarifler
  17. değişik lazanya tarifleri
  18. klasik lazanya tarifi
  19. peynirli lazanya tarifi
  20. lazanya
  21. lazanya yapımı
  22. lazanya yapım aşaması
  23. lazanya hamuru nasıl pişer
  24. lazanya hamuru nasıl açılır
  25. lazanya hamurunun kıvamı
  26. lazanya yemeği
  27. lazanya yemeği yapmanın püf noktaları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amerika’nın bölgede kurduğu tuzaklara dikkat!
    1. Amerika’nın bölgede kurduğu tuzaklara..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a..
    3. Kıymalı lazanya nasıl yapılır? Lazanya..
    4. Burdur'da korkutan deprem
    5. ‘Harekata destek veriyorsunuz’ deyip..
    6. Ambargo yeni Türkiye’yi bağlamaz
    7. Quaresma'dan asker selamı açıklaması!
    8. Lazanya nedir? Lazanya nasıl yapılır?
    9. Asker selamının sırrı ortaya çıktı:..
    10. Dünya gündemine bomba gibi düşmüştü!..
    11. Bahçeli'den sakal yorumlarına esprili..
    12. Başkentte pos cihazı tefeciliği yapan..
    13. CHP’li yönetime kayyım atandı!
    14. İsteğe bağlı sigorta nasıl yapılır?..
    15. Ekrem İmamoğlu'ndan mangalcılara kötü..
    16. Sorun “politik işaret” ise, “haç..
    17. Malatya merkezli "torbacı" operasyonu:..
    18. İbrahim Kalın’dan DEAŞ açıklaması:..
    19. Kamuda personel alımı sürüyor
    20. Uğur soğutucuda kayyım kalktı
    21. NASA yeni uzay giysilerini tanıttı
    22. Münbiç'te devriye atan Rusya'dan..
    23. Perakende satış hacmi yüzde 0.3 arttı
    24. Ciro endeksi yüzde 2.8 arttı
    25. Bütçe gelirleri 9 ayda yüzde 19.6 arttı
    26. Yeni sanayi sitesi için 21 Ekim’de..
    27. Kenan İmirzalıoğlu'ndan Barış Pınarı..
    28. Hizmet ihracatçılarının hedefi 150..
    29. Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete..
    30. 1 kişinin öldüğü Afgan kavgasında 8..
    Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
    Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
    Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    Ermenistan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
    İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!
    İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!
    Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
    Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
    Rus basınından dikkat çeken harekat yorumu! "Görünen o ki Ankara..."
    Rus basınından dikkat çeken harekat yorumu! "Görünen o ki Ankara..."

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2019
    Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
    Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
    Adana'daki Patriotlara ilişkin İspanya'dan yeni açıklama
    Adana'daki Patriotlara ilişkin İspanya'dan yeni açıklama