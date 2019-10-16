Kıymalı lazanya nasıl yapılır? Lazanya malzemeleri nelerdir?

Sıcacık dokusu ve lezzetiyle herkes tarafından sevilen pratik bir lazanya yemeğiniz sizler için derledik. Peki ama kıymalı lazanya nasıl yapılır? Lazanya çiğ olarak kullanılır mı? Kıymalı lazanya malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

Fırın yemekleri, açık ara ile, en çok tercih edilen ve sevilen yemek türleridir. Bir de yapımı kolay ve praik olan yemekler hem yiyen hem de yapan kişi tarafından sıklıkla tercih edilir. Soğuyan havaların aksine, içinizi ısıtacak ve lezzetiyle gönüllerde taht kuracak bir fırında lazanya tarifini sizler için derledik.

1 paket lazanya

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet soğan

1 adet havuç

400 gram kıyma

2 diş sarımsak

tuz, karabiber

4 adet domates

2 adet defne yaprağı

1,5 su bardağı bezelye

2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Beşamel sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

4 su bardağı soğuk süt

tuz, karabiber

Sıvıyağı ve tereyağı bir tavada kızdırın. Doğranmış soğanları 3- 4 dakika kadar kavurun. Üzerine havuçları ekleyip 3-4 dakika daha kavurmaya devam edin.

Ardından üzerine kıymayı ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Daha sonra sarımsak, tuz ve karabiberi ekleyin. Son olarak rendelenmiş domates ve defne yaprağını ekleyip harcı pişmeye bırakın.

Kavrulup, domates suyunu çektikten sonra içerisine bezelyeyi de ekleyin ve iç harcını pişirmeye devam edin.

Bir tavada sosu için; tereyağını sos tenceresinde eritin. Unu, kokusu çıkıp renk alana kadar kavurun.

Kavrulan una soğuk sütü ekleyin ve bir çırpıcı yardımıyla sürekli karıştırarak pişirin. Pişmeyen lazanya yaprakları kullandığınızda, normale göre beşamel sosunuzu daha sıvı olması gerekir. Bu yüzden çok kıvamlı olmamasına özen gösterin. En son karabiberini ekleyerek sosu kenara alın.

Yağlanmış fırın kabının tabanına biraz beşamel sos ve iç harçtan yayıp lazanya yapraklarını dizin. Ardından kıymalı harç, beşamel sos ve bir parça rendelenmiş kaşar peyniri ekleyin.

Lazanyanın en üst katı için beşamel sos ve rendelenmiş kaşar peyniri ayırdıktan sonra bu işlemi sırasıyla tüm lazanya yaprakları için tekrarlayın.

Kalan beşamel sos ve rendelenmiş kaşar peyniri ile lazanyanın üzerini kaplayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin.

Lazanya yapraklarının tamamen ıslandığı ve iç harcının kıvamına gelip, piştiğini anladığınızda, fırını kapatabilirsiniz.

Şimdiden afiyet olsun...