Kıymalı çökertme kebabı tarifi nasıl yapılır? Kıymalı cökertme kebabı yanına ne gider?

Kıymalı çökertme kebabı tarifi

Kıymalı çökertme kebabı tarifi için malzemeler

250 gr kıyma

3 tane domates rendesi

1 tane orta boy kuru soğan

Maydanoz

Çok az sıvı yağ

Tuz, pul biber, kekik

2 tane büyük boy kızartmalık patates

Kızartmak için sıvı yağ

Üzeri için;

1 kase sarımsaklı yoğurt

Kıymalı çökertme kebabı tarifi nasıl yapılır?

Kıymayı bir tavaya alıp biraz kavurduktan sonra ince doğranmış soğanları ekliyoruz. Biraz daha kavurup domates rendesini ekliyoruz. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Piştiği zaman tuz, pul biber ve ince kıyılmış maydanozda ilave edip kıymalı harcı hazırlıyoruz. Patatesleri sebze soyacağıyla ince uzun şekilde doğruyoruz.Sebze soyucunuz yoksa rendenin iri kısmıyla yada ince ince doğrayıp da yapabilirsiniz. Bol yağda kızartıyoruz. Kızaran patatesleri servis tabağına alıp üzerine sarımsaklı yoğurt döküp kıymalı harcı ilave edip sıcak sıcak servis ediyoruz.

Kıymalı cökertme kebabı yanına ne gider?

Çökertme kebabınızın yanına pirinç pilavı yapabilirsiniz. Çökertme kebabının yanına şakşuka çok yakışır. Güzel bir roka salatası ya da istediğiniz sevdiğiniz diğer salata tarifleri ile de eşlik edebilirsiniz.