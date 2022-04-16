Kıymalı çökertme kebabı tarifi nasıl yapılır? Kıymalı cökertme kebabı yanına ne gider?
Pratik kıymalı çökertme kebabı tarifi. Şimdiden afiyet olsun.
Kıymalı çökertme kebabı tarifi
Kıymalı çökertme kebabı tarifi için malzemeler
- 250 gr kıyma
- 3 tane domates rendesi
- 1 tane orta boy kuru soğan
- Maydanoz
- Çok az sıvı yağ
- Tuz, pul biber, kekik
- 2 tane büyük boy kızartmalık patates
- Kızartmak için sıvı yağ
Üzeri için;
- 1 kase sarımsaklı yoğurt
Kıymalı çökertme kebabı tarifi nasıl yapılır?
Kıymayı bir tavaya alıp biraz kavurduktan sonra ince doğranmış soğanları ekliyoruz. Biraz daha kavurup domates rendesini ekliyoruz. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Piştiği zaman tuz, pul biber ve ince kıyılmış maydanozda ilave edip kıymalı harcı hazırlıyoruz. Patatesleri sebze soyacağıyla ince uzun şekilde doğruyoruz.Sebze soyucunuz yoksa rendenin iri kısmıyla yada ince ince doğrayıp da yapabilirsiniz. Bol yağda kızartıyoruz. Kızaran patatesleri servis tabağına alıp üzerine sarımsaklı yoğurt döküp kıymalı harcı ilave edip sıcak sıcak servis ediyoruz.
Kıymalı cökertme kebabı yanına ne gider?
Çökertme kebabınızın yanına pirinç pilavı yapabilirsiniz. Çökertme kebabının yanına şakşuka çok yakışır. Güzel bir roka salatası ya da istediğiniz sevdiğiniz diğer salata tarifleri ile de eşlik edebilirsiniz.